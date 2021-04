L’Eredità, Flavio Insinna incredulo: “Questo sì che è un colpo di scena!”

Il presentatore Flavio Insinna nel corso dell’ultima puntata de L’Eredità è rimasto letteralmente sbalordito dai suoi concorrenti

L’Eredità, condotto ogni sera su Rai 1 da Flavio Insinna affiancato dalle belle professoresse Sara e Ginevra, diverte ormai da anni il pubblico televisivo. Il format del programma è molto più che collaudato viste le tante edizioni su cui a ragione viale Mazzini ha puntato per la sua fascia pre serale. Pur restando invariato in alcuni capi saldi come ad esempio è il gioco finale della Ghigliottina di anno in anno vengono introdotti nuove sfide per rendere il programma sempre avvincente.

Uno dei momenti più apprezzati dal pubblico da casa, che come sempre ha l’occasione di cimentarsi nell’indovinare le risposte corrette, è indubbiamente il Triello. In questa sfida che rappresenta il modo in cui gli ultimi tre concorrenti in gara hanno l’occasione di accumulare la propria eredità, le domande diventano in base al premio in palio sempre più complicate e quasi impossibili. Prima di arrivare a tanto però il percorso che i concorrenti devono attraversare non è certo povero di terribili insidie.

Ovviamente lo scopo del programma è quello di far in modo che alla fine ne resti soltanto uno che, novello highlander ha il compito di schivare la lama della ghigliottina e portare a casa quanto più denaro possibile. Gli autori de L’Eredità hanno comunque ideato diverse sfide capaci di appassionare non solo i partecipanti al quiz show ma anche e soprattutto il pubblico da casa.

Colpo di scena a L’Eredità di Flavio Insinna

La puntata di oggi de L’Eredità condotta da Flavio Insinna scorreva come suo solito fra domande, risposte esatte oppure no e simpatici siparietti fra il presentatore e i concorrenti. Il padrone di casa però nel corso del programma, per una volta è rimasto decisamente e piacevolmente sorpreso per un avvenimento che difficilmente si verifica. Flavio Insinna e i partecipanti al gioco erano impegnati nella sfida che consiste nell’indovinare a quale data corrisponde un determinato evento.

I concorrenti in questa occasione hanno evidentemente voluto mostrare di che pasta sono fatti perché le domande si sono succedute rapidamente e senza sosta. Riuscendo a destreggiarsi egregiamente fra la data di nascita del grande Ugo Tognazzi e dell’indimenticabile Adolfo Celi e l’uscita del brano della cantante Giorgia “Girasole” è accaduto un qualcosa che ha lasciato Flavio Insinna decisamente stupefatto. In sostanza le domande preparate dagli autori per le quattro date sono terminate.

Un evento tanto raro che il presentatore non è riuscito a non annunciare il sorprendente “colpo di scena!“. Nessuna paura però perché lo staff che lavora dietro le quinte de L’Eredità è come sempre pronto ad ogni evenienza.

Il gioco infatti è ripreso immediatamente dopo un cambio di date fra le quali scegliere. Flavio Insinna però non ha voluto rinunciare all’occasione di sottolineare come quest’insolito evento si sia verificato grazie alla grandissima bravura e preparazione dei partecipanti del più famoso quiz show della tv italiana.