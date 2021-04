Federico Tedeschi, da “Le Iene” la storia parallela di Valerio Nettiate

Il caso del ragazzo morto nel 2017 fa ancora scalpore perché non è stato scoperto il vero motivo della sua morte. E’ la madre a rivelare importanti dichiarazioni…

Stiamo parlando di Federico Tedeschi, il ragazzo trovato morto nella sua casa all’Infernetto, zona alla periferia di Roma, il 26 novembre del 2017.

Il caso è stato archiviato considerando il tragico evento avvenuto in seguito ad un infarto del ragazzo ma la madre non ci crede e ha chiesto la riapertura del caso.

A distanza di 4 anni, sono Le iene, il noto programma d’inchiesta di Italia 1, ad approfondire con un’indagine giornalistica cosa è realmente accaduto in quella fredda domenica invernale.

La mamma del 19enne morto, ha confessato ai microfoni di Antonino Monteleone cosa ha scoperto attraverso il suo telefono cellulare.

La vita segreta di Federico Tedeschi

Sembrerebbe che Federico avesse un alter-ego, stiamo parlando di Valerio Nettiate, pseudonimo che utilizzava in alcune chat erotiche omosessuali a cui era iscritto.

Appartengono senza dubbio alla sfera privata ma la madre si è preoccupata quando ha scoperto quell’aspetto che non conosceva di suo figlio, leggendo una chat con un ragazzo ha risposto spacciandosi per suo figlio Federico e ha scoperto scatti hot che ‘Valerio‘ mandava ad alcuni ragazzi entrando in un circolo di ‘master&slaves’, padroni e schiavi.

Durante la trasmissione, la mamma racconta dei dettagli che lasciano tutti senza parole ed è sicura che ci sia una connessione tra questa vita segreta di Federico e la sua morte.

A colpirla è stata una persona in particolare: “È la stessa persona che manda una richiesta di appuntamento sul telefono di Federico il giorno dopo la sua morte. Tale Luca…”, i dettagli proseguiranno in trasmissione.