Fedez e Chiara Ferragni commossi per il regalo a Leone: “È incredibile!”

I Ferragnez, commossi, non trovano le parole per descrivere il regalo ricevuto da Leone: un vero fumetto con lui protagonista. E Chiara scoppia in lacrime

L’amore per i fumetti viene trasmesso di padre in figlio a casa Ferragnez. Fedez è un appassionato collezionista del genere ed è solito giocare col piccolo Leone con le action figures dei supereroi. E il bambino sembra apprezzare moltissimo il fantastico mondo creato dagli autori di Marvel e DC comics, tanto che per il suo terzo compleanno, torta e decorazioni erano tutte a tema “super”.

Leone sembra conoscere questi personaggi alla perfezione, tanto da volersi spesso travestire come i suoi beniamini, Spiderman, da lui ribattezzato “Fiaderman” e Batman. Padre e figlio trascorrono moltissimo tempo anche leggendo le storie sui supereroi. Ed ecco che ieri per Leone arriva un regalo inaspettato, con protagonista un nuovo eroe.

I Ferragnez commossi per il fumetto su Leone: “È incredibile!”

Fedez ha ricevuto in dono un vero e proprio fumetto con Leone nei panni di un piccolo ma risoluto supereroe: “Super Leo”. Un regalo incredibile, che lo lascia senza parole e che ha voluto condividere nelle sue storie di Instagram con i suoi 12 milioni di follower. Il rapper commenta: “Sono quasi commosso, è un fumetto vero! C’è Leo con i superpoteri, casa nostra, la Mati e alla fine ci sono mamma e papà che dormono e la sorellina. Bellissimo!”. E conclude: “Il mio prossimo sogno? Fare un fumetto”.

Il fumetto di “Super Leo” è stato ideato e disegnato da Gabriele Nicosia e Simix. Oltre alla descrizione in dettaglio dei poteri del nuovo supereroe, la storia riguarda tutta la famiglia. E ha un finale dolcissimo, con protagonista la nuova arrivata di casa Ferragnez: Vittoria. Nelle ultime immagini infatti si vedono mamma Chiara e papà Fedez che dormono, e Super Leo che promette di vegliare sempre sulla sorellina.

Dopo aver letto la tenerissima conclusione del fumetto, Chiara Ferragni non è riuscita a trattenere la commozione ed è scoppiata a piangere. E il marito la prende in giro: “La Ferry è un fiume in piena!”. Il regalo inaspettato per il piccolo Leone ha decisamente colpito nel segno.