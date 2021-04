La ex concorrente di MAPV 2016 Francesca Musci ha concluso la sua storia con Stefano, gli attacchi sui social sono stati molti ma lei non ci sta e ribatte a tono

La coppia composta da Francesca Musci e Stefano Protraggi era stata l’unica a resistere dopo la fine dell’esperimento sociale messo in piedi dal programma “Matrimonio a prima vista” edizione 2016. In questi anni sui social i due sono stati sempre molto discreti nel raccontare la loro storia d’amore che agli occhi di tutti sembrava essere idilliaca e senza crepe interne. Un esempio di virtù a cui guardare con ammirazione anche per le nuove coppie che si sono iscritte e in questa nuova edizione del docu reality.

La loro unione però è giunta al capolinea ed è stata proprio Francesca a comunicarlo sui social con estrema commozione ma tanto risentimento per la sua vita che negli ultimi anni è stata meno semplice di quello che sembrava dall’esterno.

Il messaggio che ha condiviso ieri è stato allarmante per tutti ma diretto e senza giri di parole: “Sono stati due anni di sofferenze e malumori…giornate senza sorriso. Ora basta. Riprendo la mia vita”.

Francesca Musci: “Siamo in molte a vivere situazioni scomode”

La bella Francesca in queste ore è stata letteralmente sommersa da messaggi di solidarietà da parte di moltissime ragazze che hanno cercato di sostenerla dopo la rottura con Stefano. Lei ha espresso il suo stato d’animo in alcune Instagram stories:

“Mi sto impegnando a leggere e rispondere a tutte voi ma siete tantissime e non è semplice. Sto notando che la mia esperienza è di aiuto a molte di voi che come me stanno vivendo situazioni “scomode”. Voglio ribattere ad un messaggio che mi è arrivato e che più di altri mi ha fatti riflettere, perché in diverse pagine stanno iniziando ad insultarmi gratuitamente”.

Il messaggio in questione è di una donna che si trova impigliata in una relazione naufragata con figli dove non vede via d’uscita per paura di essere giudicata. Francesca non ci sta e commenta questa richiesta d’aiuto, sbottando letteralmente sui social:

“Ovvio, fate quello che volete, ho altri pensieri per la testa, ma vorrei dire che a volte abbiamo sempre paura di fare ciò che ci fa stare bene per non fare stare male gli altri. Ed è questo il nostro errore, gli altri si fo***no, noi dobbiamo essere felici e basta”.