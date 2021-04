Cosa sta succedendo al cantante Gianna Morandi? Novità in arrivo per l’artista che lasciano i fan con il fiato sospeso, i dettagli

Gianni Morandi è appena uscito dall’ospedale dopo l’incidente che gli è costato un lungo periodo di convalescenza e una mano. Ora inizierà per il cantante un lungo percorso di riabilitazione ma nessuno ha dato certezze all’artista e i fan sono molto preoccupati per lui. Da parte sua però non mancano messaggi e aggiornamenti per il pubblico che lo segue in ogni situazione ed infatti ha da poco pubblicato un video in cui spiega cosa sta vivendo in questo momento.

Gianni Morandi novità: cosa ha rivelato?

Il video pubblicato da Gianni Morandi è emozionante visto che l’artista non perde occasione di lasciare la musica in sottofondo, in questo caso Amare di La rappresentante di lista, così fa da cornice a questo periodo delicato. “A piccoli passi sto tornando ad una vita normale – inizia a parlare l’artista – Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l’uso della mano destra – spiega – che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela”. Accanto a lui come sempre e da una vita, c’è sua moglie Anna. I due condividono molto tempo insieme soprattutto in questo momento particolare per il cantante che ha bisogno di aiuto e supporto. Intanto Morandi non rinuncia a godersi queste prime giornate di sole, la natura e la sua famiglia. I suoi fan non mancano mai e sono pronti a incoraggiarlo in qualsiasi situazione, dalla più bella alla più brutta.

“Mi ritengo veramente fortunato – conclude – Viva la vita!”. E poi ringrazia ancora una volta tutte le persone che sono gli sono state accanto a partire dai medici, infermieri e operatori sanitari del Centro Ustioni dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il cantante ha ribadito spesso che il lavoro svolto in clinica è stato eccezionale, vista la gravità dell’incidente.