Isola dei Famosi, spiazza l’aggressione di Valentina Persia su Elisa Isoardi

Primi accenni di rivalità sull’Isola tra la conduttrice Elisa Isoardi e la comica Valentina Persia: le parole di sfida non lasciano dubbi.

Dopo le salienti critiche rivolte all’attore Brando Giorgi, pare si sia accesa una delle prime dinamiche di scontro a “L’Isola Dei Famosi” tra la conduttrice tanto acclamata dalla popolazione britannica, Elisa Isoardi, per la sua tendenza all’essere così “smart” quanto attraente al tempo stesso, e la schietta ed estrosa comica romana Valentina Persia. Qualche dinamica era stata già anticipata da un discorso allusivo della conduttrice Ilary Blasi durante la scorsa puntata. Poi sostenuta anche dall’ormai fidato opinionista Tommaso Zorzi. Adesso dalle parole però si passerebbe ai fatti. Nonostante l’attuale permanenza di Elisa nell’idilliaca isola di Playa Esperanza.

Leggi anche —>>> Amici, durissime critiche sulla presenza di Emanuele Filiberto: “una nullità”

Isola, nuova disputa tra Elisa Isoardi e Valentina Persia, cosa succede?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Persia (@persiav)

Potrebbe interessarti anche —>>> Isola, Tommaso Zorzi attacca la Isoardi e urla, momento sconvolgente – VIDEO

La sempre a modo Elisa è stata messa da parte durante la passata sfida sostenuta al fianco di Andrea Cerioli. Prediligendo la vittoria di quest’ultimo e traferendo la naufraga piemontese, fino a questo momento all’insaputa del gruppo, su altre spiagge. Durante la nuova permanenza Elisa ha però avuto modo di approfondire alcuni pareri personali sugli altri membri con le due nuove compagne. Vera Gemma e la giovanissima Miryea Stabile.

Tra i vari aneddoti venuti allo scoperto, uno in particolare non lascerebbe spazio ad ulteriori dubbi. I comportamenti contraddittori della comica romana mirerebbero palesemente ad un futuro scontro. Proprio la frase d’accusa di Valentina: “Mi hai ubriacata di parole”, avrebbe voluto mettere in discussione la capacità retorica di Elisa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Ad aggiungersi come mine, dopo le frecciatine di Valentina rivolente ad Elisa dopo la scoperta della sua permanenza su Playa Esperanza, ci sarebbero anche le testimonianze delle altre due. “Mi ha attaccata sull’aspetto fisico, anche se con me era serenissima”, ha aggiunto successivamente Vera Gemma. A rincarare la dose interviene anche Miryea. Dichiarando come Valentina avesse usato male parole verso di lei ed alle sue spalle.