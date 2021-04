Jennifer Lopez ha ancora una volta estasiato i followers condividendo un post stupefacente che contiene cinque scatti straordinari.

Jennifer Lopez è sicuramente una delle persone più influenti al mondo. La popstar, oltre ad aver realizzato brani di successo, ha preso parte a numerosissimi film ed è stata produttrice anche di reality. La nativa di New York nel 2012 è stata eletta ‘Celebrità più potente del mondo’ dalla celebre rivista Forbes; come se non bastasse, la splendida donna vanta anche una stella sul famosissimo Hollywood Walk of Fame.

Jennifer è ovviamente una star anche sui social network: nonostante gli anni che avanzano, la 51enne è in uno stato di forma strepitoso e il suo corpo è decisamente marmoreo e spettacolare. Le sue fotografie conquistano sempre numeri pazzeschi, collezionando cuoricini e commenti a dismisura.

Jennifer Lopez, post da urlo: che fisico e che bellezza

La popostar continua a conquistare il mondo dei social network condividendo scatti sempre più prorompenti e devastanti. La statunitense mette in mostra il suo fisico super allenato e le sue curve da sogno. L’ultimo post apparso in rete, contenente ben 5 fotografie, ha ovviamente mandato in orbita i seguaci.

Jennifer indossa una canotta davvero corta e scollata: da un lato si intravede il suo décolleté, dall’altro si ammira il suo ventre strepitoso. L’addome della cantante ed attrice merita tanti applausi. La sua bellezza non è assolutamente quantificabile e lascia i fans senza fiato.

Jennifer, qualche giorno fa, ha illuminato il mondo dei social network condividendo una fotografia in cui piazzò in primissimo piano il suo sorriso raggiante e contagioso.