Kasia Smutniak continua a condividere scatti molto particolari sui social network: l’ultima foto apparsa tra le stories fa paura ma lei è incantevole.

Kasia Smutniak è un’attrice e modella polacca amatissima dagli italiani. La nativa di Pila ha lavorato in passato per stilisti e brand di caratura mondiale, girando praticamente mezzo mondo e arrivando anche nel nostro paese. La classe 1979 ha preso parte a tantissimi film di successo e va ricordato sicuramente uno dei suoi ultimi lavori. Kasia, infatti, ha lavorato al fianco della star del Marvel Cinematic Universe Robert Downey Jr. in Dolittle. Il film non è stato apprezzato dalla critica ed è stato anche un disastro al botteghino.

Kasia ha un grosso seguito sui social network: il suo account vanta ben 391mila followers. L’attrice e modella ama condividere fotografie in cui mostra ai suoi seguaci la sua bellezza, il suo fascino, le sue passioni e le sue attività. La 41enne, anche oggi, ha stupito tutti condividendo una foto molto particolare tra le stories.

Kasia Smutniak, la foto mette paura ma lei è incantevole

La Smutniak ha condiviso una foto molto particolare, e anzi, davvero paurosa, tra le sue stories. L’attrice ha deciso di utilizzare uno sfondo rosso e di colorare anche i suoi occhi, le sue sopracciglia e i suoi capelli con questa tonalità sinistra.

Nonostante queste sfumature tenebrose, non si può non notare la sua incredibile bellezza. La nativa di Pila è dotata sicuramente di un’avvenenza che non è assolutamente quantificabile. Le sue labbra irresistibili, inoltre, non passano inosservate e fanno impazzire i fans.

Kasia, qualche giorno fa, stupì tutti condividendo una fotografia in bianco e nero semplicemente meravigliosa in cui sfoderò tutto il suo fascino e la sua sensualità.