Laura D’Amore, il vestitino bianco si alza e si vede tutto: che incanto – FOTO

Laura D’Amore sa come far sognare i suoi followers e pubblica scatti fenomenali in rete: l’ultimo post piazzato online è strabiliante.

Laura D’Amore è sicuramente una delle influencer più amate e seguite dagli utenti italiani: l’ex hostess è semplicemente meravigliosa e la sua bellezza non conosce limiti. La 39enne di origini pugliesi si è fiondata in questo progetto in rete ed è diventata in breve tempo una delle influencer più apprezzate. Le sue fotografie fanno sempre, in modo abbastanza rapido, il giro del web.

La D’Amore, anche oggi, ha incantato il suo pubblico condividendo sui network un post contenente cinque fotografie paradisiache. La nativa di Grottaglie indossa un outfit di colore bianco che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Il vestitino si alza davvero un po’ troppo e lascia le gambe completamente scoperte.

Laura D’Amore, il vestitino si alza: che gambe meravigliose

Laura, poco fa, ha condiviso in rete cinque scatti da applausi. La nota influencer indossa un outfit ‘total white’: il vestitino esalta completamente tutte le sue forme e anche gli stivali sono dotati di un bel colore bianco. Il lato A sembra che stia per esplodere, mentre le sue gambe lasciate completamente scoperte lasciano senza parole gli innumerevoli ammiratori.

In una delle foto, la D’Amore sfodera anche il suo sorriso spettacolare. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già raccolto più di 10mila cuoricini. Non mancano i commenti, con i followers che stanno rilasciando parole di apprezzamento e complimenti.

La 39enne, qualche giorno fa, fece letteralmente impazzire tutti condividendo uno scatto in cui indossava un costumino mostruoso: la modella elogiò la sua amatissima Sicilia nella didascalia.