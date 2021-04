Lorella Cuccarini insieme a due bei giovani ragazzi al mare-FOTO

La Cuccarini ha condiviso una foto abbracciata a due bei giovani in mare, nella didascalia svela l’identità dei ragazzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

La bella conduttrice Lorella Cuccarini ha condiviso una foto in cui appare abbracciata a due bei giovani in un mare bellissimo azzurro. Nella didascalia scrive:”In tanti mi avete chiesto di loro: per chi ancora non li conoscesse vi presento Giovanni e Giorgio, in uno scatto dell’estate scorsa. Nella speranza di tornare presto tutti in vacanza, nel nostro meraviglioso paese”. I commenti sono tantissimi:”Bellissimi”, “Belli de casa””Due ragazzi super”. “Sono proprio belli i tuoi ragazzi Lorella io e io il mio compagno li avevamo visti 3 anni fa a Milano quando avevi recitato con Giampiero Ingrassia in Non mi hai più detto ti amo”.

LEGGI ANCHE>>>Fedez e Chiara Ferragni commossi per il regalo a Leone: “È incredibile!”

Lorella Cuccarini si sfoga contro gli haters che seguono Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Mafalda De Simone. L’intervista esclusiva a YesLife: “L’importante è essere se stessi”

La Cuccarini nel giorno di Pasqua ha fatto un discorso lungo sotto ad una foto di sè al sole mentre sorride. La conduttrice si è sfogata riguarda ad alcuni insulti che ha ricevuto dopo l’eliminazione di Tommaso dal serale di Amici. Lei infatti quest’anno è stata maestra nel programma di Maria De Filippi e al serale sceglie chi sfidare insieme agli altri professori. Nel corso della scorsa puntata il giovane Tommaso è stato eliminato per volontà dei giudici in favore della cantante Enula. La Cuccarini ha voluto spendere due parole al riguardo.“Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il vostro calore e anche con le vostre critiche. Il serale di Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione. Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo. Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana.

Sarò onesta: se fossi stata giudice ieri sera, non avrei votato per eliminare Tommaso, ma i gusti come i giudizi sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati. Detto questo, criticare in maniera costruttiva è sano e segno di libertà, ma leggere sul web insulti. Mancanze di rispetto, per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi che partecipano è decisamente triste. E sbagliato. Perché non fare il tifo, sostenendo i preferiti, senza denigrare chi non si ama? Lo dico ai miei affezionati, ai supporters del nostro Team, così come ai detrattori.

E lo dico sopratutto ai giovanissimi. Il nostro atteggiamento sui social può fare la differenza e migliorare notevolmente la qualità del web. Ricordate che nel programma verranno eliminati tutti, tranne uno: il vincitore, che meritatamente conquisterà la vittoria”. In molti hanno risposto sostenendo che con questo messaggio Lorella si sia parata per giustificare l’eliminazione di Tommaso, molto amato da pubblico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Alcuni messaggi in riposta al post sono stati:”Gusti sono gusti, ma l’oggettività non è un’opinione”. “Passino le eliminazioni ma far uscire Tommaso per salvaguardare Martina e Rosa dimostra poca professionalità anche da chi l’ha nominato perché si sapeva che mai avrebbero eliminato Sangiovanni”.