Modi alternativi per fare sesso: il paracadute è la soluzione

Il sesso è per la coppia una delle parti più interessanti, spesso o poche volte, è la chiave che completa una relazione. Ognuno lo fa a modo suo, in modo tradizionale o no, ma lo scopo è lo stesso: provare piacere e conoscere l’intimità l’uno dell’altro. C’è chi non rinuncia a cercare modi alternativi per consumare un amplesso, ma non sempre le cose vanno nel modo sperato ed è quello che è successo a due ragazzi negli Stati Uniti.

Modi alternativi del sesso: la storia del paracadute

Questa è la storia di William e Leslie che dopo un anno di fidanzamento hanno deciso di provare l’ebrezza di consumare un rapporto durante il lancio con il paracadute. I due hanno raccontato l’evento a Sex Sent Me to ER di Tlc, affermando che entrambi sono alla ricerca di nuove esperienze e sono drogati di adrenalina. Inoltre Leslie si considera sessualmente molto attiva e le basta uno sguardo complice del partner per accendersi. Così alla coppia è venuto in mente di provarlo sul paracadute e sembrava andare tutto nel verso giusto fino a quando avviene il fattaccio. “Mentre stavamo facendo sesso, mi cade l’occhio sul timer e di colpo realizzo che ci stavamo cacciando nei guai fino al collo”. Ha dichiarato William spiegando che stavano quasi toccando terra. Così ha cercato di aprire i due paracaduti ma nell’azionare quello della ragazza è stato colpito in faccia fino a cadere al suolo.

La coppia viene portata immediatamente in ospedale e i medici constatano che si sia trattato solo di una brutta botta ma consigliano al ragazzo di lasciare a riposo per qualche settimana la sua parte intima. I due avranno modo di sperimentare altre posizioni e situazioni, l’importante però è capire i propri limiti e non cadere di nuovo nell’errore.