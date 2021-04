Monete del passato: se avete questa avete una fortuna tra le mani

Avete ancora delle monete del passato? Ci sono alcune che adesso valgono una fortuna e se le avete controllate il valore, 10 lire è una di queste

Gli euro hanno cambiato totalmente le nostre vite, abituati alle lire e al loro valore. C’è chi nostalgico del passato ancora conserva qualche moneta e passa il tempo a spolverare il baule dei ricordi. Fate attenzione a quali soldi avete, ce ne sono alcune che valgono una fortuna. Oggi vogliamo parlarvi delle 10 lire, è lei la regina italiana e in questo articolo vi spiegheremo il perché.

LEGGI ANCHE>>>Monete di valore: se avete questa da 10 lire in casa siete ricchi

10 lire: quanto vale e perché è così affascinante?

LEGGI ANCHE>>>Scoprire il valore delle monete: ce n’è una da 100.000 euro, quale?

Ci sono tante persone che nostalgici del passato lasciano in soffitta alcuni ricordi come le monete. Tra queste c’è quella da 10 lire coniata nel 1946. Essa ha un ulivo al centro, la data in basso e ai lati della pianta una L e un 10. Se conservata in fior di conio e priva della scritta prova, può raggiungere anche i sei mila euro. Bisogna fare attenzione però alla condizione della moneta, questa non deve presentare neanche un graffio o un difetto altrimenti il prezzo si abbassa fino ad arrivare al valore di cinquecento euro. Ce ne sono diverse che valgono una vera fortuna, quella di 100 lire con Minerva può arrivare anche a dieci mila euro. Anche in questo caso chi la possiede deve analizzare lo stato del soldo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ritenetevi fortunati se avete una di queste monete, ma cercate sempre di lasciarle in un posto nascosto e di conservarle nel modo giusto. Detto ciò, frugate nel baule dei ricordi per scoprire se avete o meno queste rarità, in caso positivo non ve le fate scappare perché valgono veramente tanto.