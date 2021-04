La silenziosa reazione di Harry e Meghan Markle di fronte alla scomparsa del Principe Filippo sembra apportare il gelo sull’opinione comune.

La reazione ammutolita dei reali “minori” oltreoceano, Meghan Markle ed Harry, in seguito alla dolorosa scomparsa del Principe Filippo, pare non sia stata notevolmente gradita dall’opinione pubblica inglese.

Il decesso a 99 anni dell’amato consorte della regina Elisabetta nel Castello di Windsor, ed a soltanto poche settimane dalla ricorrenza del suo centenario, sancisce otto giornate di lutto nazionale per il Regno Unito. In attesa dei funerali del Principe, che si terranno nel rispetto dei distanziamenti e delle norme vigenti anti-coronavirus, avranno luogo privatamente per la volontà dello stesso defunto. Una notizia inaspettata arriva però direttamente dalla California, attuale stato di residenza dell’anarchica coppia reale.

Morte Principe Filippo: il significato del volontario silenzio di Meghan Markle ed Harry

Al culmine dei loro 73 anni di vita assieme, Elisabetta II, dopo la triste mancanza del suo consorte nello scorso venerdì 9 aprile, sembrerebbe non essere molto propensa ad accogliere l’arrivo previsto a Londra in jet privato della coppia ormai detta “statunitense”. L’intera popolazione della dolorante isola inglese, in seguito alla proclamazione del lutto, pare abbia acuito la propria attenzione proprio sulle personalità di Meghan ed Harry. Ed in particolare modo nei riguardi della loro decisione di mantenere un estremo silenzio a tal proposito.

Rispetto al calore condiviso con immediatezza sui social dagli altri esponenti della casata reale, come ad esempio da parte di Kate e William, i duchi di Sussex avrebbero atteso a lungo prima di cimentarsi in un pubblico appello di condoglianze. Una decisione ancor non del tutto chiara ma che, nelle prime ore dalla scomparsa del Principe, sembrerebbe aver fatto perdere punti alla coppia.

Infatti, la prima reazione sul profilo di Meghan risale soltanto a tredici ore fa. La duchessa ha pubblicato una serie di scatti in memoria del Principe, eppure senza proferire nessun ulteriore pensiero di suo pugno. Un comportamento insolito secondo moltissimi utenti sul web. Un avviso che dimostra con molta probabilità come Meghan resterà negli U.S.A in occasione del funerale a Windsor.