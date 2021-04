Un mix di sensualità ed eleganza per Nunzia De Girolamo: strega il pubblico ed anticipa le sorprese del suo prossimo appuntamento televisivo: è irresistibile.

L’ultimo contenuto condiviso su Instagram dall’ex politica italiana ed attuale conduttrice della nota trasmissione in seconda serata di “Ciao Maschio”, Nunzia De Girolamo, preannuncia un successo assicurato.

In attesa della nuova puntata prevista per questa sera, ed in cui è prevista la presenza in studio di tre acclamati ospiti, ecco il coinvolgente scatto tinto di rosso che ha conquistato i suoi ammiratori sul web.

Nunzia De Girolamo, lo specchio risponde: “irresistibile su tutti i fronti”

“Non vorrei dire, ma secondo me sono partita leggermente in anticipo con il trucco 😱“, scrive la meravigliosa Nunzia nella didascalia all’istantanea pubblicata diciotto ore fa. Armata di rossetto e da un’espressione di sfida con sé stessa ha già conquistato gran parte della popolazione sui social, che non possono fare a meno, come sempre, di inondarla di cuoricini e complimenti di vario genere.

“Scherzoooo 😂😂😂 “, tuona soltanto in seguito la Di Girolamo sbandierando la sua mascherata goliardia. “Era solo una prova per la nuova puntata di ‘Ciao Maschio’”, preciserà in maniera professionale per ricordare il suo appuntamento: “Ci vediamo domani sera dalle 00:20 su Rai1″, ed anticipare infine i nomi dei tre gloriosi ospiti. Ovvero, il conduttore radiofonico Beppe Covertini, l’europarlamentare romano Carlo Calenda, e l’insostituibile presenza scenica di Francesco Pannofino.

La presentatrice quarantacinquenne e nativa di Benevento, durante il trascorso appuntamento con lo show, aveva infatti riservato per il suo pubblico non poche sorprese. Adesso, a poche ore dalla trasmissione, Nunzia si trova già negli studios. Pronta più che mai ad agghindarsi nel migliore dei modi. E testimoniando il tutto nelle sue stories direttamente dai camerini dello show.