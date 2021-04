Paola Turani incinta, quando il marito ha scoperto la notizia – VIDEO

Paola Turani ha postato un video ricordo molto emozionate. I fan sono rimasti senza parole. Nel giro di poche ore un boom di commenti.

“Per il mio amore”. Questo il nome che Paola Turani ha scelto per la scatolina indirizzata al compagno. Al suo interno il test di gravidanza che attesta la dolce attesa della coppia. Così la nota influencer ha deciso di comunicare la bellissima notizia al marito Riccardo. Una sorpresa che ha condiviso con i suoi fan postando un reel su Instagram.

Nel giorno di poche sotto il post i commenti sono più di quattro mila. Tantissime le parole dolci e le congratulazioni da parte dei follower. La notizia della gravidanza di Paola è stata comunicata dalla lei stessa la scorsa settimana sui social. Da quel momento la modella non ha spesso di raccontare al suo pubblico come questa notizia la renda al settimo cielo.

Paola Turani, il desiderio di diventare mamma: dopo 8 anni arriva la gravidanza

Paola Turani ha condiviso il momento in cui ha comunicato la notizia della sua dolce attesa a suo marito. “Vai a fare gli esami del sangue”, il commento immediato del compagno.

Parole che arrivano tra preoccupazione e stupore. La coppia infatti per otto anni ha cercato di avere un figlio. Tuttavia per problematiche di salute è emerso come le possibilità di concepire naturalmente erano quasi inesistenti. Una notizia dura che ha gettato Paola nello sconforto.

Da lì l’inizio di una cura per intraprendere un percorso di procreazione medico assistita preliminare alla fecondazione. Il primo mese di cura poi l’incredibile esito del test di gravidanza che ha lascitato Paola, Riccardo e tutti i medici senza parole. Le probabilità che questo evento succedesse erano pari all’1%.

“Il nostro piccolo grande miracolo”, le parole condivise dalla Turani in questi giorni su Instagram.

Il racconto di questa esperienza è stata pubblicato dalla nota modella tramite un lungo video al fine del quale Paola ha lanciato un importante messaggio per tutte le donne che hanno vissuto o vivono una situazione simile alla sua esperienza. “Non arrendetevi, siate forti!”, il commento dell’influencer.