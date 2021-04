Papà in pericolo di vita dopo l’aggressione dei bulli di suo figlio

Alan Willson è stato aggredito dai bulli di suo figlio. Adesso il 46 enne è ricoverato al royal Sussex County Hospital di Brighton, a sud di Londra. Le dichiarazioni della moglie fanno preoccupare.

Un papà è in pericolo di vita dopo aver aggredito i bulli di suo figlio. Si tratta di Alan Willson, un uomo britannico di 46 anni che attualmente è ricoverato al royal Sussex County Hospital di Brighton, a sud di Londra.

A chiedere aiuto al papà è stato proprio il figlio di 11 anni che lo ha chiamato, mentre un gruppo di ragazzi lo stava tormentando. Il papà ha deciso di intervenire in prima persona ed è giunto sul posto. Il branco, però, non ha avuto remore ad aggredirlo e a picchiarlo, lasciandolo in una pozza di sangue.

A quanto pare, i ragazzi non si sono fatti problemi ad inveire contro una persona più grande di loro. Lo hanno continuato a picchiare anche quando era a terra, senza forze.

L’uomo è stato ricoverato dopo essere stato picchiato dai 5 minori che sono stati identificati dalla polizia

Dopo il tragico accaduto, l’uomo è stato trasportato in ospedale con un elicottero. Dopo l’arrivo, è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico al cervello. “Sta combattendo per la sua vita con emorragie multiple al cervello”, queste le parole della moglie Annie che ha aggiornato i giornali locali dello stato di salute di Alan.

La paura è che Willson possa aver riportato dei danni molti importanti. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che abbia riportato dei traumi polmonari e delle fatture multiple, incluse delle lesioni alla colonna vertebrale.

I responsabili, poi, sono stati identificati. Tutto questo grazie alla testimonianza del figlio di Willson che ha permesso di procedere con l’arresto di 5 minori. Questi ultimi adesso sono accusati di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Dopo essere stati individuati, tutti i minori sono stati rilasciati, proprio a causa della giovanissima età. In compenso, però, gli è stato dato il divieto di incontrarsi.

Una vicenda triste che pone ancora una volta l’attenzione sul fenomeno del bullismo che, con il passare del tempo, sembra essere una vera e propria piaga difficile da risolvere.