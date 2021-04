Le pagelle e il tabellino della partita valida per la 30esima giornata di Serie A Parma-Milan, appena terminata

La prima occasione del match tra Parma e Milan arriva con Kessie che fa partire un tiro dalla distanza: alto sulla traversa. La gara si sblocca al 8′ con un bella palla di Ibra per Rebic che controlla con un bel movimento e calcia in porta, Sepe nulla può. I ducali provano timidamente ad affacciarsi dalle parti di Donnarumma ma sono i rossoneri a fare la partita. È solo verso il 20esimo del primo tempo che i padroni di casa arrivano sotto porta con più facilità ma la difesa del Milan fa buona guardia e fa ripartire i suoi in contropiede. Al 33′ Pezzella guarda al centro e trova la testa di Pellè che ci prova ma la sua palla finisce larga. Il raddoppio dei rossoneri è opera di Kessie al 44′, che riceve da Theo Hernandez e segna, dopo uno scambio tra il francese e Ibrahimovic.

Parma-Milan, le pagelle e il tabellino della gara

Il secondo tempo si apre con un’incursione dello svedese, che scambia con Bennacer e calcia, Sepe blocca. Al 51′ si rende protagonista Donnarumma con due parate che valgono un gol: prima blocca su Conti e poi su Pellè, negando il gol che avrebbe riacceso le speranze del Parma. Al 60′ i rossoneri rimangono in dieci per l’espulsione per proteste di Ibrahimovic. I ducali ne approfittano per attaccare con maggior insistenza. Al 66′ Gagliolo trova il gol su sponda di testa di Pellè, riportando il Parma in partita. Al 79′ Grassi ci prova ma l’estremo difensore blocca a terra la sfera.

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 6 (84′ Traorè 5,5), Bani 5, Gagliolo 5,5, Pezzella 6 (74′ Busi 6); Kucka 6, Kurtic 6, Hernani 6 (61′ Grassi 6); Man 5,5, Pellè 6, Gervinho 5,5 (46′ Cornelius 6). All. D’Aversa 6.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G 6,5.; Kalulu 6 (77′ Gabbia s.v.), Kjaer 5,5, Tomori 6,5, Theo Hernandez 6,5; Bennacer 6 (72′ Meite 6), Kessie 6,5; Saelemaekers 6 (72′ Dalot 6), Calhanoglu 6,5 (72′ Krunic s.v.), Rebic 7 (84′ Leao 6,5); Ibrahimovic 5. All. Pioli 6.

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: 8′ Rebic (M), 44′ Kessie (M), 66′ Gagliolo (P), 94′ Leao (M)

Ammoniti: 11′ Bani (P), 24′ Calhanoglu (M), Pezzella (P), 38′ Gagliolo (P), 64′ Kucka (P), 78′ Theo Hernandez (M), 81′ Kessié (M), 91′ Meitè

Espulsi: 60′ Ibrahimovic (M)

Migliore in campo: Rebic

Il portiere del Milan anche avendo subìto un colpo durante l’episodio del gol del Parma è il protagonista di questo finale di partita. Al 93′ Bani ci prova di testa, il suo pallone però termina di poco al lato. Al 94′ contropiede di Dalot che serve Leao tutto solo, il portoghese non sbaglia. Il Milan vince 3-1 contro il Parma.