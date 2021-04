Pulire acciaio inox con aceto e bicarbonato: l’efficacia di questi ingredienti!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come pulire l’acciaio inox in modo efficace con questi due ingredienti.

L’acciaio inossidabile non risultata mai ossidato perché ha un tenore di cromo molto alto ed è quindi poco soggetto a ossidazione o ruggine. Ma come possiamo fare se siamo alle prese con l’acciaio ossidato. Come si può pulire?

Rimedi naturali per pulire l’acciaio inox con semplici ingredienti!

Esistono alcuni rimedi naturali molto utili per pulire l’acciaio. Tra i tanti c’è sicuramente il bicarbonato di sodio. Potete utilizzarlo al naturale, mischiandolo insieme a qualche goccia di acqua.

Applicatene un po’ sulla superficie d’acciaio da pulire, per poi strofinare. Mescolate 2 cucchiai di bicarbonato insieme ad un bicchiere di acqua bollente, insieme ad un po’ di aceto di vino bianco. Mettere l’acciaio dentro questa soluzione per qualche istante, per poi risciacquare il tutto e asciugarlo con un panno pulito.

Potete anche usare l’aceto di vino bianco. In particolare, per pulire padelle e pentole in acciaio, si possono unire 3 cucchiai di sapone per piatti, 1 parte di aceto e 2 parti di acqua in uno spruzzino. Una volta pronto, potete valorizzare il composto lungo la superficie da trattare, strofinando in modo delicato e, poi, risciacquando. L’aceto può rivelarsi molto utile anche per rimuovere il calcare.

Per pulire il succo di limone, potete creare una miscela con acqua ossigenata e succo di limone. Mischiate gli ingredienti. Dentro una ciotola, per poi tamponare la superficie. Una soluzione fai da te che si può usare per pulite ascensori, corrimano, ecc. Ma non solo. Il succo di limone è utile anche per pulire lavelli e altri tipi di superfici.

Un altro rimedio insolito è la cenere. Ebbene sì, la cenere del camino può rivelarsi davvero molto utile per pulire le superfici in acciaio. Tutto ciò che dovrete fare è mischiarla insieme all’olio d’oliva, in modo da creare una pasta da strofinare sulle superfici. Volendo, potete anche usare solo l’olio d’oliva, ideale per rimuovere gli aloni dall’acciaio.