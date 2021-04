Pupo: biografia, carriera e curiosità del cantante di “Gelato al cioccolato”

Pupo è uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana ma non tutti sanno che ha anche una vita privata molto interessante

Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, è uno dei cantautori più famosi ed apprezzati della canzone italiana. L’insolito soprannome gli è stato dato da Freddy Naggiar quando ha esordito nella casa discografica Baby Records. Lo stesso artista ha ammesso nel corso di diverse interviste di non essere stato particolarmente felice di questo pseudonimo, almeno non all’inizio. Il suo album d’esordio è del 1976 dal titolo “Come sei bella” e da quel momento inizierà per Pupo una carriera costellata di successi sia come interprete che come paroliere. Il 1979, anno in cui vede la luce “Gelato al cioccolato” è forse quello più importante della sua attività artistica. Il brano scritto per lui da Cristiano Malgioglio scala immediatamente le classifiche delle canzoni più gettonate. L’anno successivo ripete il successo con “Su di noi“, brano che segna il suo esordio al Festival di Sanremo e gli permette di conquistare il terzo posto. In seguito Pupo sarà diverse volte protagonista sul palco dell’Ariston, sia come cantante che in qualità d’autore.

La vita privata di Pupo

Oltre alla musica Pupo non ha mai fatto mistero di avere altre due grandi passioni nella vita che gli hanno provocato anche qualche problema. Una di queste è certamente quella per le donne con le quali sembra che abbia sempre avuto un discreto successo. Da diversi anni il cantautore vive felicemente e alla luce del sole una relazione con ben due signore. Si tratta della moglie Anna, sposata nel 1974 e con la quale ha due figlie Ilaria e Chiara. L’altra compagna dal 1989 è la personal manager Patricia Abati. La famiglia di Pupo è inoltre allargata ad un’altra figlia, Valentina avuta nel corso di una relazione con una fan. L’altra irrefrenabile passione dell’artista è decisamente più pericolosa essendo legata al gioco d’azzardo.

Un vizio dal quale per fortuna si è liberato ma che l’ha portato nel corso della sua vita a ritrovarsi più volte sul lastrico. Addirittura ha raccontato in un’intervista di essere stato in balia di strozzini a cui aveva fatto ricorso per saldare i suoi debiti di gioco.