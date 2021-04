Mercoledì 7 aprile due bambini sono deceduti e altri due sono ricoverati in condizioni critiche a causa di un antibiotico.

#Cuba | Otros dos bebés se encuentran en estado crítico después de ser tratados con el medicamento https://t.co/vCBiecoZm9 — Teleamazonas (@teleamazonasec) April 10, 2021

LEGGI ANCHE >>> Spari nel centro di detenzione: un morto e due feriti

Tragedia in un reparto ospedaliero di Cuba, dove due neonati sono morti a causa di reazioni avverse a un antibiotico. Stando a quanto riportano le dichiarazioni ufficiali del ministero della Sanità Pubblica del Paese caraibico, citato dai media locali, altri due bambini sono attualmente ricoverati in condizioni critiche presso lo stesso ospedale cubano dopo la somministrazione di un medicinale proveniente dallo stesso lotto farmaceutico. A seguire i dettagli.

Sei bambini hanno ricevuto il farmaco

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Violenta in classe bambina di 11 anni: arrestato insegnante

La tragedia si è consumata mercoledì 7 aprile presso il reparto di neonatologia dell’Ospedale Universitario Generale “Doctor Agostinho Neto” nella provincia orientale di Guantánamo, riporta il comunicato ufficiale del Minsap. Il farmaco utilizzato è l’ampicillina e le dosi dello stesso lotto sono state somministrate a un totale di sei bambini. L’ampicillina, appartenente alla famiglia della penicilline, è un antibiotico utilizzato per trattare le infezioni batteriche.

Il ministero della Sanità Pubblica locale non ha riferito ulteriori dettagli, tanto meno ha specificato l’origine, la marca o il lotto del farmaco in questione. Il rapporto ufficiali riporta che dopo aver ricevuto il farmaco, quattro dei piccoli pazienti “hanno avuto problemi di instabilità emodinamica che ha reso necessaria la ventilazione meccanica controllata.” Due di loro sono morti poco dopo; mentre gli altri due restano ricoverati in gravi condizioni.

Due anni fa, una bambina di un anno è deceduta dopo aver ricevuto un vaccino in un centro sanitario a L’Avana. Il caso ha scioccato l’intero Paese ed è avvenuto a causa della negligenza da parte del personale “durante il processo di conservazione, preparazione, manipolazione ed esposizione del farmaco.” (El Comercio)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Le dichiarazioni del Minsap riferiscono che le autorità sanitarie dell’ospedale hanno istituito una commissione per aprire un’inchiesta sull’accaduto.

Fonte El Comercio