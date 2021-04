Rimedi naturali per eliminare lentiggini: ingredienti per ridurne la comparsa!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i rimedi naturali per ridurre la comparsa delle lentiggini. Tutto quello che c’è da sapere.

Molte persone presentano delle semplici, e piccolissime, macchioline marroni che vengono comunemente chiamate lentiggini. In realtà queste macchie sono del tutto innocue e si presentano spesso nelle persone che hanno una pelle molto chiara e che sono spesso esposte al Sole.

Non a caso, queste macchie fuoriescono per via della melanina, un pigmento presente negli strati più superiori della pelle che si va ad accumulare e si manifesta nei punti più scuri.

Rimedi naturali per ridurre la comparsa delle lentiggini sul viso

Esistono alcuni rimedi molto semplici da attuare anche a casa e che possono aiutare a ridurre drasticamente la comparsa di queste macchie.

In questo caso l’utilizzo del limone è un ottimo rimedio per andare a schiarire queste zone. Infatti il succo di limone è molto acido e può, quindi, agire direttamente sulla melatonina, riducendola in queste zone. Anche la vitamina C presente al suo interno ha una potente azione decolorante sulla pelle.

Tagliate delle fette di limone e applicatele direttamente sulle macchie e lasciate in posa per almeno 40 minuti. Trascorso il tempo necessario, dovrete andare a risciacquare il tutto con abbondante acqua tiepida. Una volta applicato il succo di limone, non dovrete esporvi al Sole per evitare scottature molto gravi.

Al succo di limone potete anche andare ad aggiungere qualche cucchiaio di zucchero in modo da formare una crema e andarla ad applicare direttamente sulle macchie, lasciandola in posa per circa 30 minuti.

Un altro metodo piuttosto bizzarro, ma molto utile, è quello di applicare un impasto di ceci. È molto semplice da preparare.

Vi basterà far bollire circa 50 grammi di ceci in 100 ml di acqua fino a che essi non diventino morbidi. Una volta raffreddati, bisogna schiacciare i ceci fino a creare un impasto che, poi, verrà strofinato sulla zona interessata. I risultati saranno sbalorditivi!