Oltre 110 persone sono state multate ieri sera per “mancato rispetto delle misure sanitarie“. A riferirlo è l’account Twitter ufficiale della Prefettura della Polizia di Parigi. Secondo quanto riporta il tweet, il mega assembramento ha avuto luogo in un ristorante della capitale francese, precisamente nel XIX° arrondissement, al limite nord-est della città. Tutte le saracinesche dei ristoranti e dei bar in Francia sono rimaste abbassate negli ultimi cinque mesi. Il paese questa settimana ha avviato un nuovo lockdown nazionale limitato per far fronte alle crescenti infezioni da SARS-CoV-2.

Oltre 1000 clienti multati dal 30 ottobre

È stata la polizia del DSPAP (Dipartimento di sicurezza locale per l’area di Parigi) a scoprire il ristorante in attività, nonostante le rigide misure anti pandemia virale. Stando a quanto riferiscono i media locali, gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti locali quando è stato chiamato per “rumore notturno“. Anche l’organizzatore e il responsabile dei locale clandestino – Pierre-Jean Chalençon e il cuoco Christophe Leroy – sono stati arrestati, ha precisato sul noto social network la questura di Parigi. L’ufficio del procuratore di Parigi ha sottolineato che i responsabili sono stati posti in custodia cautelare: i due titolari sono stati accusati di attività illecita, nonché di aver messo in pericolo la vita degli altri.

Secondo le stime del ministero degli Interni, quasi 1.000 clienti di ristoranti aperti illegalmente sono stati multati a Parigi a partire dal 30 ottobre.

