Un’indiscrezione bomba quella che trapela su Sanremo 2022. Per il prossimo anno sul palco una coppia nuova composta da due volti amatissimi

È passato solo un mese dalla fine del Festival do Sanremo 2021 e già si pensa al prossimo anno. Un’edizione, si spera, che sia ben diversa dall’ultima che ha dovuto fare i conti con la pandemia. Ariston senza pubblico, cantanti e staff sotto la lente rigida dei protocolli e cantanti, come Irama, che hanno partecipato ma quasi in versione virtuale, tramite il video della prova generale, per via di contatti con persone positive.

Insomma un’edizione insolita che grazie alla potenza scenica di Amadeus e Fiorello è andata comunque alla grande con il pubblico che ha seguito assiduamente tutte e cinque le serate. E per il prossimo anno vedremo ancora la coppia di amici sul palco dell’Ariston? Non è certo. Amadeus alla fine delle kermesse aveva detto no ad una tripletta, poi ci aveva ripensato lasciando aperta la partita ma ora esce fuori un clamoroso spoiler su un duo inedito che potrebbe essere nel 2022 sul palco di Sanremo.

Si tratta di una nuova coppia e del tutto inedita nel mondo dello spettacolo, sulla quale la Rai vorrebbe scommettere. Vediamo di chi si tratta.

Sanremo 2022, chi sono i due nomi che trapelano

Sarebbero Mara Venier ed Enzo Arbore, secondo alcune indiscrezioni, i componenti del duo inedito che potremmo vedere l’anno prossimo sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022. Una coppia formata da due mattatori della tv e dello spettacolo che potrebbero di certo raccogliere il favore del pubblico maturo di Rai 1, andando a distaccarsi un po’ dalla versione giovane e fresca che Fiorello e Amadeus hanno costruito invece quest’anno.

Secondo il giornalista Roberto Alessi, Mara Venier ed Enzo Arbore “potrebbero attrarre anche un pubblico più anziano, al contrario di quest’anno” ha spiegato nelle pagine di Novella 2000, il settimanale che dirige, in quanto la loro classe “non invecchia”.

Ma il giornalista non vuol lasciar intendere che Sanremo 2022 potrebbe essere un Festival per soli anziani, anzi. Mara ed Arbore piacciono molto anche ai giovani, spiega Alessi, e dunque la loro conduzione potrebbe attirare un pubblico veramente eterogeneo.