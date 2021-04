Scherzi a parte, verso una decisione inaspettata. Al timone noto conduttore

Il programma “Scherzi a parte” tornerà presto sul piccolo schermo: le riprese partiranno nel mese di maggio, confermato Papi alla conduzione

Finalmente sembra confermato che “Scherzi a parte” andrà in onda prestissimo su Canale 5 e Mediaset ha già anche previsto Enrico Papi alla conduzione. Lo show che in questi mesi ha sofferto più di altri programmi televisivi l’andamento pandemico e i cambiamenti di palinsesto, tornerà con 6 attesissimi appuntamenti.

Non si sa ancora quando verranno messi in onda, si parla di autunno prossimo probabilmente, come spiega anche TvBlog, l’unica cosa certa è che le riprese saranno realizzate a maggio, quindi gli episodi faranno parte di un format registrato.

Una bella notizia per gli appassionati del programma satirico che ha fatto la sua prima uscita il 9 febbraio del 1992 dapprima su Italia 1 e poi su Canale 5. L’ultima apparizione invece nel 2018, quindi tre anni di grande attesa per i telespettatori più affezionati che non aspettano altro che rivedere i nuovi scherzi organizzati dalla produzione.

Al timone di “Scherzi a parte” Enrico Papi, co-conduttrice Alessia Marcuzzi?

Ciò che è certo del nuovo format è la conduzione di Enrico Papi, l’attuale conduttore di Tv8, che fino a non molto tempo fa si diceva sarebbe stato affiancato da Alessia Marcuzzi nelle vesti di co-conduttrice.

Sembrerebbe invece che proprio la diretta interessata abbia declinato l’offerta. Voci vorrebbero che tra i due ci sia un po’ di tensione, dopo che Papi ha rifiutato ripetutamente l’invito di Alessia a partecipare nello studio de L’Isola dei Famosi quando lei ne era alla guida.

TvBlog invece dà un’altra versione della storia e spiega che Alessia Marcuzzi in realtà non sarebbe ancora stata contattata ufficialmente. Le carte quindi sarebbero ancora da mettere sul tavolo per avere delle conferme ufficiali da parte dei due volti della trasmissione Mediaset. Aspetteremo per tanto nuovi sviluppi e conferme certe.