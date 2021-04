Silvia Toffanin straziata in diretta, un dolore atroce. Le lacrime a Verissimo. Mariangela Tarì, ospite a Verissimo, ha raccontato la sua storia e ha parlato di tumori

Silvia Toffanin è senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Verissimo è un programma davvero molto seguito che ogni settimana tocca picchi di share davvero molto alti. Questa settimana ci sono stati ospiti, abbiamo visto Alice Campello, Stefano De Martino, Stash, Il Principe Filiberto, Tommaso Stanzani, Pio e Amedeo e alla fine abbiamo visto anche Mariangela Tari, che è arrivata nello studio per raccontare la sua storia straziante e parlare della sua lotta contro il cancro che non si è mai fermata.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Silvia Toffanin straziata durante l’ultima puntata di Verissimo andata in onda

Mariangela, infatti, lotta ogni giorno per i suoi due figli che sono entrambi malati. Un dramma atroce con cui convive oramai da tempo, che l’ha portata a combattere in prima linea. “In nessun universo i figli dovrebbero morire prima dei genitori, io sto lottando per questo” ha detto Mariangela ai microfoni del noto programma televisivo. Silvia Toffanin ha ascoltato il suo racconto in lacrime, straziata dal dolore, e quando alla fine Mariangela ha fatto il suo appello, Silvia l’ha ringraziata per aver accettato il suo invito e averle raccontato la sua storia e la storia della sua famiglia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Silvia è una conduttrice molto amata, con la sua sensibilità riesce sempre a toccare il cuore dei telespettatori. Qualche mese fa, tra l’altro, ha anche perso la sua mamma e questa l’ha portata ad avere una sensibilità ancora più spiccata per queste storie tanto tragiche.