Stefano De Martino è fidanzato? Tutto sul ballerino napoletano

Stefano De Martino oggi sarà ospite nel programma di Canale 5 Verissimo. L’ex ballerino di Amici ci svelerà qualche dettaglio in più sulla sua vita privata? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariacarla Boscono (@mariacarlaboscono)

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo c’è anche Stefano De Martino che di recente è stato paparazzato insieme alla top model Mariacarla Boscono. E’ la prima volta, da quando si è separato da Belen Rodriguez, che l’ex ballerino di Amici si fa vedere insieme ad un’altra donna.

I due sono stati beccati da Chi, mentre stavano rientrando da un weekend in un resort in Trentino Alto Adige. Ma chi è la nuova fiamma di Stefano De Martino?

Chi è Mariacarla Boscono e dove l’abbiamo già vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariacarla Boscono (@mariacarlaboscono)



Si tratta di una modella famosa in tutto il mondo che ha iniziato la sua carriera quando aveva 17 anni. Ha cominciato a lavorare come indossatrice, dopo essere stata notate da un amico di famiglia.

I suoi primi contratti li ha firmati con l’agenzia DNA Model Management di New York e con la Riccardo Gay di Milano.

Nel corso degli anni ha sfilato per brand molto importanti come Givenchy, Versace, Calvin Klein, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent, ecc.

Seguitissima sui social, con circa 300 mila follower, è stata una delle prime italiane a posare per il calendario Pirelli, oltre che entrare nella classifica di Forbes per essere una delle donne più pagate al mondo.

Negli ultimi anni ha fatto parlare molto di sé per la storia d’amore con il trapper Ghali, molto più giovane di lei. Si è sempre saputo ben poco della coppia, a parte una dichiarazione di Ghali su di lei: “Mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)



Mariacarla Boscono è già mamma della piccola Marialucas, nata dalla relazione con l’imprenditore Andrea Patti. Nella sua carriera, anche qualche esperienza come attrice. In particolare, a febbraio 2011, con la compagnia Klesidra, ha partecipato alla trilogia Donne per Shakespeare al Nuovo Teatro Colosseo.