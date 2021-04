Tancredi Cantù Rajnoldi: biografia, anni e carriera del cantante di “Amici 20”

Amici 20, chi è Tancredi Rajnoldi? Biografia, anni e carriera del cantante della squadra Cuccarini-Arisa.

La finale di Amici 20 si avvicina e non sono molti i concorrenti rimasti in gara. Ogni puntata del serale prevede l’eliminazione di due alunni, il primo scelto alla fine della prima sfida, il secondo al ballottaggio tra i due concorrenti che hanno perso le sfide successive.

Scoprite qualcosa di più su Tancredi, uno dei più promettenti cantanti dell’edizione 2020/2021. Il giovane rapper è uno dei cantanti della squadra guidata da Lorella Cuccarini ed Arisa.

Tancredi Rajnoldi, chi è il cantante di Amici 20

Tancredi (nome d’arte di Tancredi Cantù Rajnold) nasce a Milano nel 2001. Sua madre è una pittrice, mentre suo padre è il direttore creativo della Maison Giorgio Armani. Il cantante ha dunque un background da “figlio d’arte”, che emerge spesso e volentieri nelle sue performance e nel suo modo di cantare, particolarmente spigliato e “personale”. Tancredi si è diplomato al Liceo Classico Setti Carraro e successivamente ha studiato interpretazione vocale presso il CPM – Music Institute di Milano. In quegli stessi anni ha vinto numerosi premi destinati ai rapper emergenti. L’occasione di accedere ad Amici 20 è arrivata a febbraio, quando il giovane cantante è stato notato da Rudy Zerbi.

Tancredi ha attualmente all’attivo tre brani: Alba, Bella e Las Vegas (singolo con cui è entrato nel programma). Non si sa molto altro di lui, se non che è single ed ha una sorella di età non specificata, anche lei dedita all’arte.