Francesco Oppini e Tommaso Zorzi insieme, quello che tutti stavano aspettando! Finalmente tornano in televisione, ospiti al Maurizio Costanzo Show mercoledì in seconda serata

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da allora sono diventati assolutamente inseparabili. Hanno dovuto affrontare un periodo di lontananza davvero molto difficile quando Francesco ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia: sono passati dallo stare insieme 24 al giorno al non vedersi e non sentirsi mai, e non è stato facile riuscire a riabituarsi a stare l’uno senza l’altro, ma appena terminato il reality sono tornati alle loro vecchie abitudini. Dopo aver passato un mese e mezzo lontano dalla tv, hanno deciso di rifarsi vedere insieme dopo aver rifiutato diverse proposte: ad avere questo onore, sarà Maurizio Costanzo.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ospiti al Maurizio Costanzo Show

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Maurizio, infatti, ha deciso di invitarli insieme al Maurizio Costanzo Show mercoledì. Il noto conduttore ha più volte sottolineato durante il GF Vip di essere rimasto molto colpito dal loro rapporto e dal bene che li univa e che continua ad unirli ancora oggi. E, nella stessa sera, Francesco si farà intervistare da Tommaso al suo nuovo programma su Mediaset Play “Il Punto Zeta“. Intanto oggi stanno trascorrendo la giornata insieme, facendo le prove per una canzone che canteranno insieme quando saranno ospiti al MCS.

I social sono completamente impazziti all’idea di rivedere insieme in televisione il duo che è diventato tanto amato durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.