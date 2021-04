Verissimo, Raoul Bova stupisce la Toffanin con una confessione a sorpresa: “Ti devo ringraziare”

Raoul Bova ospite a Verissimo: il racconto della nuova fiction son Serena Autieri presto in onda su canale 5 “Buongiorno mamma”

Nella puntata pomeridiana di Verissimo andata in onda oggi, tra gli ospiti in studio anche Raoul Bova e Serena Autieri che il prossimo 21 aprile vedremo insieme nella nuova fiction Mediaset “Buongiorno mamma” in onda su Canale 5. Bova nella fiction interpreterà Guido, un preside ma soprattutto un papà di quattro figli che si fa carico dell’intera famiglia.

“Per questo personaggio mi sono ispirato ai miei professori – ha raccontato Bova a Silvia Toffanin – e ne è venuto fuori un mix tra il mio professore d’italiano e quello di filosofia, quindi una persona molto profonda e una molto goffa. Il personaggio che interpreto però, prima di essere un insegnante, è un papà che ha voglia di tenere duro, che ascolta e che ha voglia di risolvere i problemi ascoltando i suoi figli“.

Raoul Bova fa ridere Silvia Toffanin per una ammissione personale. I dettagli

L’attore, che nel prossimo agosto compirà 50 anni, è nato a Roma da genitori di origini calabresi e campani, nel 2013 ha conosciuto la sua attuale moglie, Rocío Muñoz Morales, durante le riprese del film “Immaturi” e dalla loro unione sono nate Alma e Luna.

Quasi al termine dell’intervista a Silvia, però Raoul Bova si è lasciato scappare un’indiscrezione che riguarda la sua vita privata e che ha fatto ridere molto sia la conduttrice che Serena Autieri al suo fianco. “Ti devo ringraziare perché io esco solo per venire da te. Ho l’autocertificazione, grazie perché ogni tanto mi fai uscire”.

Infatti Raoul è una presenza molto gradita nello studio del programma e spesso è presente per chiacchierare dei nuovi progetti lavorativi portati avanti nonostante il lockdown ed il fermo imposto ad attori e teatranti.