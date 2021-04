La vittima è stata assalita giovedì pomeriggio (8 aprile) da un altro studente. Il liceale è morto la sera del giorno seguente.

Miki, 17 ans, est mort vendredi 9 avril à l’hôpital, après avoir été agressé la veille alors qu’il sortait du lycée https://t.co/h1eZYcvKZ0 — RTL France (@RTLFrance) April 10, 2021

Lo scorso giovedì pomeriggio (8 aprile), Miki, 17 anni, stava per salire sull’autobus per tornare a casa da scuola quando è stato improvvisamente aggredito da un compagno. La tragedia si è consumata nell’isola situata nell’Oceano Indiano; in particolare in un liceo di Mtsangadoua, villaggio a nord di Mayotte (Acoua); dipartimento d’oltremare della Repubblica Francese. Appena uscito dall’istituto, la vittima è stata improvvisamente assalita da un altro studente. Ferito ai polmoni, al collo e alla testa con un paio di forbici, il giovane liceale è stato trasferito d’urgenza all’ospedale con l’elisoccorso.

La violenza non è rara a Mayotte

Secondo quanto riferiscono i comunicati del Mayotte Hospital Center (CHM) di Mamoudzou, il giovane paziente è morto la sera del giorno seguente, venerdì 9 aprile. A confermare la notizia è stato Laïthidine Ben Saïd, il sindaco di Msamboro, paese nativo della vittima. Il presunto colpevole è stato arrestato. L’ennesimo episodio di violenza non ha sorpreso la gendarmeria locale: gli agenti hanno precisato ai media la cronicità degli scontri a Mayotte. Difatti, quello di Miki è solo “il terzo assalto” che si verifica in settimana presso una sede scolastica. Ieri, una nuova tragedia a scuola: un altro studente ha perso la vita durante un’aggressione. Secondo i rapporti della procura locale, i tre responsabili dell’omicidio di sabato sono stati arrestati.

La notizia dell’ennesima tragedia tra liceali desta preoccupazione tra i genitori degli studenti, i quali chiedono il rafforzamento del personale di sicurezza all’interno degli istituto scolastici, nonché la presenza di supporto psicologico per i loro figli.

Fonte Le Parisien