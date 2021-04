Alessia Marcuzzi ha sorpreso tutti condividendo una foto e un video in cui indossa un bikini stupefacente con forme in vista.

Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle conduttrici di punta di Mediaset. La romana è ora impegnata per il celebre programma ‘Le Iene’ e lavora al fianco di Nicola Savino. Non mancano progetti per il futuro: la classe 1972 potrebbe ritornare al timone della nuova edizione di ‘Temptation Island’.

Secondo quanto raccontato da Dagospia, la Marcuzzi avrebbe anche rifiutato un lavoro alquanto particolare. Mediaset vorrebbe formare una coppia con la nativa di Roma ed Enrico Papi per la conduzione di ‘Scherzi a parte’: la quarantottenne avrebbe tuttavia rifiutato. Tralasciando gli aspetti televisivi, Alessia riesce ogni giorno a conquistare i suoi fans anche sul web. Le sue foto sui social network sono spesso mostruose: oggi la conduttrice ha pubblicato un post che ha mandato in visibilio gli ammiratori.

Alessia Marcuzzi bomba in bikini: foto e video da urlo

Alessia Marcuzzi ha fatto impazzire tutti condividendo un post alquanto particolare contenente una fotografia e un video. La conduttrice indossa un bikini fenomenale che mette in risalto le sue incredibili curve. Nella foto, la romana è seduta sul bagnasciuga e fa vedere a tutti il suo lato A esplosivo.

Nel video, invece, la nativa di Roma cammina lentamente in acqua ed è di spalle. Il costumino a perizoma mette invece in risalto il suo didietro da paura. La 48enne gioisce per la libertà e si esibisce anche in un tuffo. “Teletrasporto”, ha scritto nella didascalia spiazzando i followers. Tutti noi vorremmo sentire nuovamente il sapore della libertà dopo un anno in cui la pandemia ha limitato diversi aspetti della nostra vita.

La Marcuzzi, qualche giorno fa, stupì tutti condividendo un video in cui riprodusse il celebre balletto di Tom Cruise in mutande del film ‘Risky Business’.