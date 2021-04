Anna Tatangelo versione “sotto il vestito niente”. Serie di FOTO da censura

Anna Tatangelo inarrestabile su Instagram: la nativa di Sora continua a deliziare il suo pubblico con scatti stratosferici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è senza ombra di dubbio una delle regine dei social. La cantante, infatti, non smette di far impazzire i suoi followers e ogni giorno li delizia condividendo foto stratosferiche e stories piccanti. Nei suoi scatti, il suo fisico e le sue curve paradisiache non passano mai inosservate. La nativa di Sora è una forza della natura e il suo corpo marmoreo manda in estasi i followers.

Anna, oltre a mostrare le sue passioni, le sue attività e i suoi passatempi, sfrutta i social anche per aumentare la sua popolarità e sfodera spesso fotografie incantevoli che mandano in tilt la rete. La 34enne, anche oggi, ha pubblicato un post davvero interessante che ha subito conquistato l’attenzione degli utenti. La vincitrice della sezione Giovani del Festival di Sanremo del 2002 indossa un outfit illegale che mette in evidenza le sue forme da brividi.

Anna Tatangelo, outfit magnifico: un corpo che fa impazzire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo, nella serie di fotografie condivisa pocanzi sul web, indossa un cappottino che fa sognare i fans. La cantante, infatti, incanta con le sue strabilianti forme. La scollatura è estremamente generosa e si intravede il suo seno. Le gambe, invece, sono completamente scoperte: in queste settimane il suo stacco di coscia e il suo fisico hanno provocato diverse emicranie.

Fascino, eleganza e sensualità: alla Tatangelo non manca proprio nulla. L’ex storica di Gigi D’Alessio vanta decisamente una bellezza di un’altra categoria. Il post di oggi ha conquistato già 26mila likes e più di 200 commenti. Gli ammiratori stanno inondando le foto di complimenti e di apprezzamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna, qualche giorno fa, condivise in rete un post in cui svelò ai seguaci di aver intrapreso un nuovo corso d’allenamento. La classe 1985 indossava per l’occasione un top striminzito che faceva davvero una grande fatica nel contenere il suo lato A prorompente.