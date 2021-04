Barattoli porta sorprese uova di Pasqua: usi possibili per non buttarli

Ecco tutti i modi possibili per riutilizzare i porta sorprese delle uova di Pasqua per non buttarli via. Tante idee utili e semplici per usare gli ovetti delle uova di Pasqua per diversi scopi.

Pasqua ormai è passata e la casa di tutti si sarà riempita sicuramente di uova di cioccolato da mangiare. Insieme al cioccolato, ci sono anche carte e barattoli porta sorpresa di cui bisogna liberarsi. Ma come possiamo fare per riutilizzare i barattoli delle uova di Pasqua in modo efficace?

Usi alternative dei porta sorprese delle uova di Pasqua: idee e spunti

Potete riutilizzare i porta sorprese come mangiatoie per uccelli. In questo caso, non dovrete fare altro che usarle come se fossero delle coppette. Riempitele con tante molliche di pane oppure con semi di diverso genere. Fate due fori ai lati del porta sorprese, precisamente nelle mezze sezioni dei contenitori, per poi usare un nastro o uno spago per poterlo appendere fuori casa.

Volendo, i porta sorprese di plastica possono essere anche trasformati in stampini utili per creare delle bombe da bagno fai da te. Di cosa si tratta? Di miscele compatte fatte di prodotti come saponi profumati, oli essenziali e creme idratanti. I contenitori delle sorprese delle uova di Pasqua possono essere usate per realizzare delle bombe da bagno con ingredienti facilmente reperibili come acido citrico, amico di mais e bicarbonato di sodio.

Potete usare i contenitori porta sorprese anche per conservare le buste della spesa. La cosa migliore magari sarebbe decorare questi contenitori, per poi renderli un valido salvaspazio. Così facendo, potrete liberarvi delle buste senza investire nulla dal punto di vista economico.

Se lavorate all’uncinetto, potete anche utilizzare l’ovetto di plastica per fare in modo che il gomitolo di cotone non rotoli per terra. Create un buco grande al punto da farci entrare il filo di cotone. Ogni volta che dovete lavorare all’uncinetto, inserite il gomitolo dentro il cotone, per poi fare uscire il capo del gomitolo da buco e chiudere il barattolo.