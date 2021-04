Beautiful, anticipazioni puntata 11 aprile: Sally pensa ad una soluzione

Beautiful, anticipazioni 11 aprile: Sally non prende bene la notizia che Wyatt ha da dargli e propone una soluzione.

Consapevole di provare ancora dei sentimenti per Flo, Wyatt è deciso a lasciare Sally. Peccato che la stilista non capisca al volo le sue intenzioni. Brooke e Quinn invece sono in guerra: la Logan è convinta che sia stata proprio Quinn a spingere Ridge nelle braccia di Shauna e vorrebbe che qualcuno prendesse provvedimenti a riguardo. Eric si rifiuta di allontanare la moglie o addirittura di divorziare con lei, ma nella faida tra le due donne simpatizza per Brooke e la cosa non passa certo inosservata. Adesso che Quinn si sente nuovamente minacciata dal rapporto tra suo marito e la Logan, le cose potrebbero mettersi davvero male per Brooke.

Beautiful, anticipazioni 11 aprile: Brooke si sfoga con Katie

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally non riuscirà ad accettare il fatto che Wyatt la stia lasciando. La stilista cercherà di trovare una soluzione alla loro crisi di coppia, proponendo al fidanzato di prendersi un po’ di tempo per pensare al loro futuro. Lei e Wyatt sono fatti per stare insieme e dopo tutto quello che hanno passato non sarebbe giusto mettere da parte il loro amore per delle banali incomprensioni. Nel frattempo, a casa Forrester, Quinn giurerà vendetta a Brooke ed elaborerà insieme a Shauna un modo per farla pagare alla Logan.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Brooke racconterà a Katie tutti i dettagli riguardo al litigio con Quinn. Katie, sconvolta dalle ultime rivelazioni sul tradimento di Ridge, e consiglierà alla sorella di allontanarsi da Shauna e concentrarsi sulla sua crisi coniugale.