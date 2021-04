Nuovo scatto social quello postato ieri da Benedetta Parodi che ha voluto regalare un sorriso a tutti i fan per un felice sabato da passare in famiglia

Benedetta Parodi la ritroviamo tutte le mattine per il suo consueto “Buongiorno” davanti una tazza bollente di thè o caffè e come sempre ci delizia con spunti creativi facili da realizzare anche quando abbiamo poca voglia di cucinare e stare vicino ai fornelli.

“Buon sabato a tutti, da me e dalle mie occhiaie” spiega ai suoi fan ancora in vestaglia di velluto color salmone dalla sua storica postazione di casa, ovvero il tavolo della cucina da cui si intravvede la sua immensa collezione di tazze acquistate in giro per il mondo.

Oltre al buongiorno appena alzata ha però voluto postare anche uno scatto senza filtri che la valorizza per splendore e allegria. Anche la sorella Cristina si è sbilanciata e le ha scritto a margine un “Che bellaaaaa”.

Benedetta Parodi, “Buon Sabato!” con il sorriso

Per augurare ai fan una buona giornata, ieri Benedetta si è concessa in un selfie in primissimo piano, mani sulle guance e gomiti sul tavolo come una bambina. Pochissimo trucco per enfatizzarne le forme del volto magro, un sorriso contagioso nonostante gli occhi stanchi. Riceve in pochissime ore migliaia di like da parte dei follower che la seguono sempre con entusiasmo per via dei suoi consigli succulenti.

Ieri la ricetta proposta era quella dei ravioli sardi tipo Culurgiones, con l’impasto fatto a base di semola di grano d’uro, uovo e acqua calda, con il ripieno di ricotta di pecora, tanto pomodoro e caciocavallo al posto del pecorino che non aveva in casa. Quindi un sabato trascorso ancora una volta in cucina per la gioia di tutte le persone appassionate di enogastronomia che la seguono.