Un boscaiolo di 32 anni, diventato padre da soli tre mesi, è morto ieri a Bricco di Venasca, in provincia di Cuneo, dopo essere stato travolto da un albero.

Travolto e schiacciato da un albero che stava tagliando. Questo il tragico destino di un boscaiolo di 32 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri a Bricco di Venasca, in provincia di Cuneo. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il 32enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti insieme al soccorso alpino anche i carabinieri ed i sanitari del 118.

Dramma nel pomeriggio di ieri, sabato 10 aprile, a Bricco, frazione di Venasca, piccolo comune in provincia di Cuneo, dove un giovane boscaiolo ha perso la vita in un tragico incidente. La vittima è Davide Allasina, 32enne, taglialegna di professione e residente a Piasco (Cuneo). Stando a quanto riporta la stampa locale tra cui la redazione de La Guida, il boscaiolo stava tagliando una pianta, quando improvvisamente quest’ultima è caduta colpendo un albero che ha travolto il 32enne.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed il personale del soccorso alpino a bordo di un elisoccorso, ma purtroppo per Allasina non c’è stato nulla da fare. I soccorsi hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso: troppo gravi le ferite riportate nel drammatico incidente.

Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

Quanto accaduto ha sconvolto la comunità locale strettasi al dolore della famiglia del 32enne che lascia la compagna ed un figlio di soli tre mesi. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network.