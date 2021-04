Denise Pipitone, le rivelazioni dalla Russia: “Tutto finto, Olesya è un’attrice”. Negli ultimi giorni siamo tornati a parlare di questo caso, ma qualcosa non torna

Oggi, a Domenica Live, si è tornato a parlare del caso Denise Pipitone ma in particolar modo di Olesya. In collegamento dalla Russia, Barbara ha parlato con un conduttore di un reality russo dove Olesya ha partecipato qualche mese fa. “Non mi interessa parlare della storia di Olesya perché in realtà non mi interesserei di lei, ma quando ho visto che ha cominciato ad inventare tutta questa storia non ho potuto trattenermi” ha rivelato il noto conduttore russo. “Il mio format del reality è un format di intrattenimento, e il format è quello dia vere diverse ore dove le persone prendono parte a delle sfide e alla fine ogni ragazza fa vedere la sua personalità, che tipo di persona è“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Denise Pipitone, la storia della bambina scomparsa nel nulla 15 anni fa

Denise Pipitone, conduttore di reality russo parla di Olesya: “Un’attrice, ha recitato e mi scuso a nome della Russia”

“Lei diceva sempre di volere la fama, di volere visibilità, di essere interessata a questo. Lei continuava a raccontare di avere dei genitori, una mamma, un fratello, una sorella. Quando nella trasmissione ha raccontato quelle cose, ho capito che era assolutamente una bugia e che era pronta a tutto per fare show” ha continuato il conduttore durante il collegamento. “Nella mia trasmissione lo diceva di voler finire lì, di voler avere sempre più fans ed essere famosa, ed io non potevo stare zitto. Io sono sicuro che lei stia recitando un copione, è la mia opinione personale. Io ho dei video, degli audio che provano che lei ha detto io ho dei genitori veri e della famiglia vera. Io vorrei scusarmi per la Russia, per il comportamento che abbiamo avuto. Fare uno show del genere giocando sulla pelle di altre persone è inaccettabile“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Denise Pipitone è viva? Una ragazza cerca la madre in tv VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“L’abbiamo mandata dal nostro show a novembre quando lei era impazzita, aveva rotto un bicchiere e aveva urlato “io me ne vado, voi non fate niente per farmi emergere” e noi l’abbiamo mandata via”.