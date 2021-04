A riferirlo è la polizia locale: i due criminali sono stati accusati di furto per le strade della capitale.

#Inde : deux hommes arrêtés pour avoir volé de l’argent à l’aide de singes ➡️ https://t.co/5zmlIQNpVa pic.twitter.com/yF3NfQiYUb

— La Provence (@laprovence) April 10, 2021

La polizia indiana ha arrestato due uomini, accusati di aver sfruttato delle scimmie per rubare denaro ai passanti per le strade della capitale nazionale. Ad annunciare la notizia è la polizia locale, i cui rapporti riferiscono che i due criminali sono stati arrestati dopo la segnalazione di furto da parte di un avvocato. A seguito dell’avviso, l’intervento delle forze dell’ordine di Nuova Delhi è stato immediato. Secondo le stime del professionista esperto in diritto, citate dall’Agence France Presse (AFP), i due delinquenti gli avrebbero rubato una cifra pari a 6.000 rupie, equivalenti a 67,50 euro.

LEGGI ANCHE >>> Festa clandestina: 21enne cade dal 4° piano per sfuggire alla polizia

Gli attacchi ai residenti da parte di gruppi di scimmie non sono rari in India

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Aggressione all’uscita di scuola: morto adolescente di 17 anni

Quello dei piccoli primati è ormai un problema cronico per l’intero Stato federale dell’Asia meridionale: le autorità devono affrontare la “minaccia delle scimmie nelle principali città [indiane], dove non esitano a entrare nelle case in cerca di cibo“. Tuttavia, ricordano le forze dell’ordine locali, la loro cattura è severamente vietata in nome della legge istituita nel 1972.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, la vittima “era a bordo di un risciò, quando gli uomini sono saliti con una scimmia sul sedile anteriore” – ha riferito l’avvocato alle forze dell’ordine – “in seguito hanno preso i miei soldi dal portafoglio e sono scappati con il primate.” I due responsabili sono stati arrestati questo giovedì (8 aprile) alla fermata dell’autobus, insieme ai complici pelosi. Stando a quanto riferiscono i notiziari, il terzo sospetto è riuscito a fuggire mentre le scimmie sono state portate in un centro adibito al soccorso per animali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Le scimmie vengono spesso addestrate per svolgere attività illecite per le strade del Paese: gli attacchi ai residenti locali da parte di gruppi di primati non sono rari.

Fonte Le Figaro