E’ considerata la regina di Canale 5 grazie alle sue trasmissioni che vanno in onda da oltre 20 anni e registrano sempre il picco di ascolti. Ma quali sono le curiosità che non conoscete della moglie di Costanzo?

1. VOLEVA PRENDERE I VOTI

Sin da giovane Maria De Filippi era molto devota alla religione e alla pratica ecclesiastica tanto da desiderare di diventare suora.

2. E’ LAUREATA A PIENI VOTI

Maria dopo il liceo è diventata una vera e propria studiosa e perfezionista tanto da laurearsi in giurisprudenza con 110 e lode. Insomma se non avesse sfondato nel mondo della televisione avrebbe senza dubbio avuto una carriera brillante come avvocato. Eppure non molti sanno che all’esame di maturità non era così preparata e il giorno prima dell’orale chiamo il professore di storia per chiedergli se poteva interrogarla sugli unici due argomenti che aveva studiato e il prof. l’accontentò.

3. IL RAPPORTO CON L’ALCOL

Quando era giovane esagerava con Negroni, Vodka Lemon e Tequila Boom Boom. Un mix di cocktail a cui non sapeva rinunciare ogni volta che usciva con i suoi amici. Oggi però è astemia!

4. LO SPORT

Maria è una sportiva a tutto tondo, il suo fisico lo dimostra. Dedica gran parte del suo tempo libero all’attività fisica. Il suo sport preferito? Il tennis. Lo pratica tre volte alla settimana e a detta di molti è bravissima.

5. IL CACHET A SANREMO

La regina di Canale 5 è stata ospite su Rai Uno in occasione della 67 edizione del Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti, suo grande amico, ha sceso le scalinate dell’Ariston con la sua semplicità senza fare sfilate. Accompagnata dalle consuete caramelline ha affiancato il conduttore come solo lei sa fare portando la sua esperienza e il suo modo di stare sul palco anticonvenzionale. A Sanremo si parla molto non solo della riuscita di chi si avvicenda sul palco ma anche dei cachet che richiedono i personaggi che quasi sempre sono molto alti. Maria De Filippi? Non ha chiesto un euro. La sua ospitata è stata totalmente gratuita e l’ha fatto per rispondere all’invito del suo amico Carlo Conti.

6. QUANTO GUADAGNA MARIA?

Il guadagno di Maria De Filippi ammonterebbe a circa 10 milioni di euro l’anno. Aggiungendo gli introiti della società Fascino di cui detiene il 50% delle quote nel 2018 è arrivata a 65,8 milioni di ricavi e 3,4 milioni di utile.

7. L’ATTENTATO DI CUI E’ STATA VITTIMA

Maria De Filippi insieme a Maurizio Costanzo nel 1993 è stata vittima di un attentato di stampo mafioso. La coppia è riuscita a scampare miracolosamente avendo usato una macchina diversa da quella solita. Da allora Maurizio Costanzo vive sotto scorta e Maria promise a suo padre che non sarebbe più salita in macchina con il marito e così è stato.

8. UN ANEDDOTO QUANDO ANCORA NON ERA FAMOSA

Quando Maria De Filippi ancora non aveva sfondato nel mondo della televisione lavorava come segretaria di Maurizio Costanzo, che poi sarebbe diventato suo marito. Il giornalista l’aveva subito notata e così la omaggiò di un mazzo di fiori facendoglielo consegnare da un fattorino. Chi era il corriere? Max Pezzali. Ancora non era famoso come cantante e lavorava nel fioraio dei genitori.

9. DA GIOVANE ERA RIBELLE

Il papà di Maria era proprietario di un’azienda vinicola nell’Oltrepò Pavese, la mamma le ha inculcato il senso del dovere. Era autonoma sin da piccola, addirittura andava all’asilo da sola. Ma nonostante l’educazione rigida è sempre stata una ribelle. Come abbiamo detto amava bere i cocktail quando usciva con gli amici, è una fumatrice accanita, aveva una vespa 50 (che fece diventare 90!), ha iniziato a guidare il motorino a 9 anni, appunto truccandolo. E’ sempre stata trasgressiva e ribelle nella sua giovane età fino ad essersi responsabilizzata crescendo. Da piccola aveva molta stima di suo fratello ma lui non nutriva particolare simpatia nei suoi confronti tanto da spararle con un fucile quando erano bambini. Fu ovviamente un errore di gioventù e oggi i due sono molto legati.

10. DORME IN STANZE SEPARATE DA COSTANZO

Nonostante Maria e Maurizio siano sposati da ben 26 anni e il giornalista abbia trovato in lei la donna della sua vita dopo il quarto matrimonio, preferiscono dormire in stanze separate. Sarà questo il segreto del loro amore? Sembrerebbe di sì. Il motivo? Maria ama guardare la televisione fino a tardi, a volte fino al mattino mentre Maurizio dorme presto e così hanno deciso di avere due camere da letto divise.