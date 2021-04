Disinfettare spugna cucina con microonde: come procedere nel migliore dei modi!

Ecco tutti i metodi naturali per sterilizzare la spugna prima di pulire il bagno o la cucina. Lo sporco spesso attira con sé anche germi e batteri. Scopriamo insieme come fare per risolvere il problema!

Quando si pulisce una cucina o un bagno si entra automaticamente a contatto con batteri e germi. Proprio per questo, è importante sterilizzare le spugne prima di riutilizzarle in un secondo momento. Almeno una volta al mese, si dovrebbe fare un’operazione, utile per rimuovere residui di sporco o di cibo.

Inoltre, bisognerebbe sempre evitare di pulire con la spugnetta taglieri oppure superfici di altro tipo dove c’è un liquido organico di carne o pesce o presenza di sangue.

Metodi naturali per sterilizzare la spugna per pulire la cucina o il bagno

Esiste un metodo per sterilizzare le spugne, siano essere dedicate alla pulizia della cucina o del bagno. La prima cosa da fare è pulirle sotto l’acqua fredda, in modo da evitare eventuali residui. Successivamente, poi, potete passare la spugnetta nel microonde. Nello specifico, bisogna innanzitutto riempire una tazza con l’acqua fredda, per poi lasciarlo dentro il microonde per 2 minuti alla massima potenza.

Trascorso il tempo necessario, bisogna far raffreddare la spugnetta e, poi, strizzarla. Così facendo, avrete completato l’operazione di igienizzazione della vostra spugnetta!

In alternativa, potete aggiungere dentro la tazza con l’acqua anche un po’ di succo di limone. Lasciate, poi, raffreddare, per poi strizzare la spugnetta.

Nel caso in cui il metodo del microonde non vi piacesse, potete sterilizzare le spugne preparando una soluzione fatta da acqua calda, sale e succo di limone. Dopo aver preparato la soluzione, lasciate in ammollo la spugna per tutta la notte, per poi strizzarla e farla asciugare.

O, ancora, potete sterilizzare la spugna con la candeggina. Unite una percentuale di candeggina che dovrà essere il 10% rispetto all’acqua. Una volta pronta questa soluzione fai da te con la candeggina, ripetete il procedimento descritto in precedenza.