Un traguardo importante quello che sta per compiere Eleonora Daniele con il battesimo della figlia Carlotta. Il nome della madrina è una garanzia

La conduttrice volto noto di “Storie italiane” sembra che finalmente riuscirà a battezzare la figlioletta Carlotta nata lo scorso maggio in piena pandemia. Frutto dell’amore tra Eleonora Daniele e l’imprenditore Giulio Tassoni, la celebrazione da novembre scorso è stata slittata di diversi mesi per permettere di svolgere tutto in sicurezza e nel rispetto del distanziamento imposto dal Governo.

L’annuncio straziante era stato dato dalla stessa Eleonora in collegamento video con Mara Venier a Domenica In il 4 gennaio, giorno di inaugurazione della trasmissione di Rai 1.

“Avevo preparato il vestito, il cappello con la veletta… e poi?”, ha chiesto la Venier alla Daniele. Pronta la replica di Eleonora: “Con tutto quello che è successo, abbiamo rimandato di un paio di mesi, sperando di stare tutti tranquilli. Mara, adesso pesa dieci chili, non riusciresti a prenderla in braccio”.

Quindi sappiamo già che l’imminente celebrazione vedrà Mara proprio come madrina ufficiale, le due donne sono infatti grandi amiche da anni e non poteva esserci connubio più vincente.

Eleonora Daniele ha scelto Mara Venier come Madrina, perché?

La conduttrice Eleonora Daniele, 44 anni e padovana di origine, ha cercato una gravidanza per moltissimo tempo e solo a maggio del 2020 è arrivata Carlotta. Proprio la diretta interessata però, ha più volte spiegato, che sarà anche l’ultima vista l’età che avanza e le possibili complicanze legate ad una nuova gestazione.

Eleonora in ogni modo ha scelto Mara Venier come madrina della figlia perché tra le due c’è un grande affiatamento che le unisce, non solo le origini venete che le accomunano ma anche molte avversità condivise negli anni.