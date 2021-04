La giornata di ieri per Elettra è stata dedicata al suo bellissimo cavallo con cui si è scambiata affettuosi abbracci e baci

In questo periodo Elettra Lamborghini è impegnata nella nuova esperienza all’Isola dei Famosi, dove le è stato affidato il ruolo di opinionista assieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Una mansione che sembra piacerle molto viste le recenti dichiarazioni che la bella ereditiera ha lasciato a Verissimo interrogata da Silvia Toffanin.

Le sue giornate però non sono solo organizzate sulla base delle registrazioni del programma oppure di shooting fotografici, Elettra dopo il Covid si sta prendendo molto tempo per se stessa e la vediamo sempre più spesso insieme al suo cavallo, il suo amatissimo Dadi, l’ultimo arrivato in scuderia dopo la morte ad ottobre scorso di Lolita.

L’immensa passione di Elettra Lamborghini per i cavalli è ampiamente risaputa. La vediamo molto di frequente nei post e nelle Instagram stories mentre si prende cura dei suoi animali. Lo ha fatto anche ieri, trascorrendo l’intera giornata insieme al suo pupillo.

Quanti abbracci e coccole, Elettra insieme a Dadi

Lo scorso autunno Elettra ha perso anche la sua prima cavalla Lolita, di ventuno anni, sedici dei quali passati insieme. Per lei è stata una perdita devastante che l’ha segnata molto, quindi l’arrivo nella sua vita del nuovo puledro è stata un’immensa gioia più volte manifestata apertamente sui social ai fan.

Ieri è stata una giornata per l’appunto trascorsa quasi interamente nella scuderia insieme al suo Dadi, prima la pulizia, l’allenamento e le coccole con tanti baci e una bella scorpacciata di mele.

Li vediamo nelle stories mentre si abbracciano teneramente, lui da dentro il box le morsica le orecchie, lei ride teneramente mostrando una versione più fanciullesca rispetto a quella molto ferma e aggressiva che calza quando è in prima serata su Canale Cinque.