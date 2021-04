Elisa Isoardi splende su Playa Esperanza: “Favorita alla vittoria” – FOTO

Elisa Isoardi, bellezza naturale che splende su Playa Esperanza mentre qualcuno la considera già la favorita alla vittoria…

La conduttrice Elisa Isoardi si è dimostrata subito uno dei personaggi più forti dell’Isola dei Famosi, per questo forse anche temuta. Diverse sono infatti le polemiche che hanno già investito la concorrente da parte di altri naufraghi, che l’hanno condotta al televoto insieme ad Andrea Cerioli nella catena delle preferenze.

Nonostante risultasse apprezzata dal pubblico, a giudicare dai sempre più numerosi fan a tifare per lei, è stata inaspettatamente eliminata. In molti hanno ipotizzato fosse il risultato della confusione venuta a crearsi nell’annuncio del televoto flash, poco chiaro se il voto servisse a “salvare” o “eliminare”.

In ogni caso, ad Elisa Isoardi è stata posta l’opportunità di raggiungere su Playa Esperanza le compagne Vera Gemma e Miryea Stabile, che ha colto con determinazione. Esperienza che si sta rivelando proficua per la naufraga in questa convivenza al femminile, tra collaborazione e confidenze.

Elisa Isoardi favorita alla vittoria?

Completamente al naturale, Elisa Isoardi ha conquistato proprio tutti con la sua seducente femminilità. La sua immagine ha persino varcato i confini internazionali: prima apparsa su un articolo del Sun, che ne ha elogiato la bellezza “incantevole”, per poi fare il giro d’Europa.

Un successo che supera l’aspetto fisico, e comprende l’intera personalità dell’affascinante conduttrice, che dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, si trova a convivere con Vera Gemma e Miryea Stabile su Playa Esperanza.

Un sodalizio importante quello che si sta creando tra le naufraghe, che si lasciano trasportare dalle confidenze, scambiandosi anche pareri sugli altri concorrenti e le loro possibili strategie. E mentre Elisa Isoardi splende di bellezza anche sull’Isola al femminile, qualcuno ipotizza che potrebbe essere proprio lei la favorita alla vittoria.

L’opinione è stata espressa dal giornalista Giancarlo De Andreis sul settimanale DiPiù Tv: “Elisa Isoardi si conferma amatissima dal pubblico“, e più nello specifico: “molti commentatori la danno come favorita alla vittoria finale“.

Fermentano i consensi nei suoi confronti, e nel frattempo su Playa Esperanza il suo riscatto si fa sempre più attraente.