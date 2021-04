Elisa Toffoli distrutta dal dolore: il Covid le ha portato via due grandi amori – FOTO

Elisa Toffoli, il dolore è immenso: “è quasi impossibile accettare che questo Covid vi abbia portati via”: le due gravi perdite

La vita di Elisa Toffoli è stata sconvolta da un grave lutto, “impossibile da accettare“. La pandemia che stiamo vivendo ha colpito indistintamente l’intera collettività, con la solitudine, l’isolamento, la malattia e nei casi peggiori la morte.

Dolore sperimentato dalla cantante, che ha subito due terribili perdite proprio a causa del Covid. Ha deciso di condividerlo con i fan su Instagram, dove ha lasciato un commovente e malinconico messaggio di addio.

Elisa Toffoli: “Buon Viaggio nella Luce”

Cresciuta a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, zona di confine con l’area balcanica e l’Europa Orientale, acquisisce le contaminazioni dalle diverse culture, essenziali nella ricerca della sua identità musicale. Artista a tutto tondo, fin dalla tenera età si interessa al mondo dell’arte, praticando oltre la musica, anche la danza, la pittura e la recitazione.

Lo sviluppo di tale passione è nata da un’influenza appresa dall’ambito familiare, gravemente colpita da un terribile lutto. Il pensiero di Elisa Toffoli va ai suoi zii portati via dal Covid, che come lei stessa scrive, hanno spinto la cantante a salire su un palco all’età di appena 4 anni. Inizia così il messaggio d’addio a celebrare quelle importanti persone che l’hanno iniziata all’arte e alla creatività.

Una gioia di vivere, una libertà d’espressione che hanno trasmesso all’amata nipote, aiutandola a costruire le basi del suo futuro musicale. Un elogio a quel coraggio, che “in un Friuli dei primi anni settanta” li ha spinti a “scavalcare barriere di ogni genere in nome dell’arte“. Nel bellissimo ricordo li descrive come due giganti, fonte d’ispirazione eterna per l’artista.

Un saluto straziante ma anche intriso di meraviglia: “Buon viaggio nella Luce Zia Dani e Zio Franco, sarete sempre con noi“.