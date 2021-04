Elisabetta Gregoraci, anche oggi, ha mostrato a tutti la sua bellezza: la foto apparsa sui suoi canali social è sublime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci ha da sempre conquistato il cuore di tutti con la sua bellezza illimitata. La showgirl e conduttrice calabrese ha un corpo incredibile e le sue curve hanno spesso incantato il pubblico. La 41enne, dopo la rottura con Flavio Briatore, è diventata il desiderio di molti. Qualche giorno fa la classe 1980 ha svelato a tutti i suoi seguaci di aver ricevuto un super mazzo di fiori contenente ben 300 rose.

Elisabetta ama interagire con chi la segue e condivide spesso momenti della sua vita quotidiana, attività da lei svolte e soprattutto fotografie mostruose. La nativa di Soverato, anche in questa domenica di aprile, ha lasciato il segno postando online uno scatto favoloso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alessia Marcuzzi si teletrasporta e i fan sognano: bikini da 10 e lode – FOTO E VIDEO

Elisabetta Gregoraci, quanta bellezza: la foto fa il pieno di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo “versione sotto al vestito niente”. Serie di FOTO da censura

Elisabetta, poco fa, ha stregato tutti condividendo una fotografia semplicemente spettacolare. La nativa di Soverato indossa un maglione molto particolare che mette in risalto il suo lato A esplosivo. Nonostante le sue curve non siano in mostra, il fisico della conduttrice non passa di certo inosservato.

La bellezza della Gregoraci è come al solito disarmante e lascia i seguaci e gli ammiratori a bocca aperta. Mentre il suo sguardo è rivolto verso l’esterno, quello dei followers non riesce a staccarsi dalla fotografia. L’immagine ha già raccolto 31mila likes e numerosissimi commenti. I post della calabrese ottengono sempre numeri spaziali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La splendida Elisabetta, qualche settimana fa, fece un grandissimo regalo agli utenti dei network condividendo una fotografia in cui indossava un outfit stravagante con le sue gambe completamente scoperte.