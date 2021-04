Dopo la preoccupazione per il ricovero in ospedale di Emilio Fede, la figlia Sveva racconta cos’è davvero successo al giornalista

Da alcuni giorni ha destato preoccupazione la salute del noto giornalista Emilio Fede, classe 1931, che attualmente è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo alcune indiscrezioni che a quanto pare sarebbero state riferite dallo stesso diretto il ricovero si sarebbe reso necessario dopo un incidente. Nei giorni scorsi infatti pare che Emilio Fede, nel corso di un’intervista telefonica, avrebbe rivelato che attraversando in modo incauto una strada di Milano sarebbe stato investito da un’auto. Da qui il ricovero e la necessità di sottoporsi anche ad alcuni interventi chirurgici al braccio, la spalla e una gamba. Fede avrebbe riferito di aver subito l’incidente “a causa di una distrazione” e nonostante il fatto di essere un po’ ammaccato si è mostrato comunque grato alla sorte in quanto poteva andare molto peggio. Tanta paura quindi ma nulla di preoccupante per il giornalista che fra pochi mesi spegnerà ben 90 candeline. La figlia Sveva ha però rilasciato un’intervista che smentirebbe le dichiarazioni del padre.

Le dichiarazioni di Sveva, figlia di Emilio Fede

Sveva Fede, la figlia dell’ex direttore del Tg4 Emilio, raggiunta dai microfoni dell’agenzia di stampa Adnkronos ha raccontato una verità ben diversa da quella dipinta dal genitore. Secondo la donna infatti il giornalista soffrirebbe ormai da diverso tempo di problemi di deambulazione fin da quando è tornato nel capoluogo lombardo da Napoli. Il ricovero all’ospedale San Raffale di Milano si sarebbe reso necessario a seguito di una serie cadute in casa. Ovviamente la sua età e la sua condizione fisica hanno pregiudicato ulteriormente la situazione e per un momento si è temuto davvero il peggio. Emilio Fede però, da combattente qual è sempre stato, è riuscito a superare la fase critica e sembra essersi avviato verso la guarigione.

La figlia Sveva ha raccontato che nella loro prima conversazione telefonica sua padre le avrebbe innanzitutto chiesto come stesse sua moglie. Dopo essere stato rassicurato ha espresso il desiderio di raggiungerla molto presto a Napoli per gustarsi un buon piatto di spaghetti con le vongole sul lungomare partenopeo.