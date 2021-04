Enrica Bonaccorti. Il dramma personale raccontato a Verissimo

Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva ha aperto una pagina dolorosa del suo passato in un’intervista toccante rilasciata a Silvia Toffanin davanti alle telecamere di Verissimo

Enrica Bonaccorti è uno dei volti storici della televisione italiana. Si è avvicinata al mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’60, proseguendo nel decennio seguente nel campo della recitazione. Il vero boom di successo è arrivato in un secondo momento grazie al suo approdo in televisione.

Si è avvicendata con fluidità tra reti Rai e Mediaset. In molti la ricordano per essere stata la prima vera e indiscussa presentatrice del programma iconico Non è la Rai, ideato da due mostri sacri del piccolo schermo come Gianni Boncompagni e Irene Ghergo.

Si è raccontata in una lunga intervista ai microfoni di Verissimo, su Canale 5, di fronte a una commossa Silvia Toffanin.

Enrica Bonaccorti: lo scandalo in diretta televisiva

Enrica Bonaccorti ha ripercorso parte della sua carriera di fronte alle telecamere del talk show Verissimo su Canale 5. Ha raccontato di essere stata protagonista di un episodio che oggi rientrerebbe perfettamente nella normalità, susciterebbe addirittura approvazione, ma che non ottenne consenso nel 1986.

La conduttrice era già madre da dieci anni di Verdiana, figlia avuta da Daniele Pettinari. Annunciò una nuova gravidanza in diretta televisiva. “Non volevo che questa cosa pesasse e decisi di annunciarlo un minuto prima di dare la linea al TG1” – ha ricordato la Bonaccorti. Ha proseguito: “Fu uno scandalo terribile. Sono finita addirittura in prima pagina. I giornalisti mi accusarono di uso privato di un mezzo pubblico. Hanno inventato che avessi intenzione di fare il parto in diretta”.

Purtroppo l’epilogo non fu felice. Enrica Bonaccorti è stata vittima di un aborto spontaneo. Se ne accorse proprio mentre era a lavoro. Stava provando degli abiti con la costumista quando notò che qualcosa non andava. Fu ricoverata in ospedale dove rimase tre settimane. Era incinta di quattro mesi, il bambino purtroppo non c’era più.

Oltre il dolore di una perdita così grave, Enrica Bonaccorti ha raccontato di aver subito violenza ostetrica, un fenomeno ancora oggi diffuso e di cui si parla troppo poco. Due infermiere poco professionali, mentre faceva il raschiamento, commentavano lo stato del bambino mai nato. “Ha già le spalle larghe, ha la bocca della madre” – dicevano, ignorando la sofferenza di una madre che non avrebbe mai potuto abbracciare suo figlio.

Enrica Bonaccorti ha spezzato l’attimo di pesantezza con una battuta: “Ho perso un bambino, è nato Magalli. Fu lui a sostutuirmi dopo la vicenda ed è diventato il presentatore bravissimo che è oggi”.