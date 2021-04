Clamoroso a “L’Eredità”, Flavio Insinna cede il suo posto ad un nuovo presentatore

Colpo di scena a L’Eredità dove Flavio Insinna si mette da parte e cede il suo posto ad un nuovo conduttore dello show di Rai 1

L’Eredità anche nella puntata della domenica si conferma il quiz show più emozionante di Rai 1. A stupire il pubblico questa volta però non è stata l’abilità sconcertante di un concorrente che lotta per portare a casa un ricco bottino bensì un avvenimento davvero insolito. Il programma condotto da Flavio Insinna per quasi tutta la sua durata ha continuato il suo consueto ritmo.

Risposte all’ultimo secondo, la Dea Bendata che ogni tanto assiste i concorrenti e le battute del presentatore che non smette mai di divertire il pubblico con la sua verve. Un vero e proprio colpo di scena si è verificato in occasione di quello che è già di per sé uno dei momenti più emozionanti del programma. Mentre i partecipanti de L’Eredità Monica, Francesco e Lorenzo avevano da poco iniziato a sfidarsi ne “Il Triello” nello studio dedicato all’indimenticabile Fabrizio Frizzi ha fatto irruzione un ospite davvero eccezionale.

Purtroppo in questo periodo la trasmissione dev’essere registrata senza pubblico in sala a causa delle restrizioni anti Covid eppure lo stupore all’entrata in scena di uno dei più amati personaggi del mondo dello spettacolo ha provocato diverse esclamazioni di stupore. Primo fra tutti ad essere preso in contro piede è stato proprio il presentatore dello show Flavio Insinna incredulo per quello che stava accadendo tanto da non poter fare a meno di farsi scappare la frase: “Attenzione, è proprio lui! Non siamo mica a Tale e Quale Show qui!“.

LEGGI ANCHE -> Pupo a Domenica In, imbarazzo in studio su Barbara D’Urso

L’irruzione di un ospite a L’Eredità di Flavio Insinna

LEGGI ANCHE -> Iva Zanicchi, dolore atroce a Domenica Live: “Non ne voglio parlare”

“Stavo facendo una cosa qui vicino e ho pensato di venire a salutare” è con una frase degna di un vecchio amico che passa per caso nei pressi di una casa familiare che è entrato nello studio de L’Eredità il cantante Gigi D’Alessio. L’autore napoletano probabilmente si trovava negli studi di viale Mazzini per partecipare ad un’altra trasmissione Rai e da fan non ha potuto fare a meno di fare una simpatica irruzione.

Gigi ha infatti confessato di essere un grandissimo esperto de “La Ghigliottina” con cui prova a giocare quando guarda la trasmissione da casa. Per un fan de L’Eredità questa sarebbe stata un’occasione fin troppo ghiotta per non approfittarne ed è così che D’Alessio ha pensato bene di togliere per un attimo la scena ad Insinna. Dal canto suo il presentatore visibilmente divertito non ha esitato un attimo a mettersi in disparte e a permettere al cantante di prendere il suo posto per la domanda sull’argomento “Galateo“.

A dover dare la risposta è stata la professoressa Monica che indovinando quella esatta avrebbe aumentato il suo bottino di 10 mila euro. “Sono sempre soldi” ha esclamato Gigi D’Alessio riferendosi al valore più basso rispetto a quelli messi a disposizione nelle domande de “Il Triello“. Con questa battuta figlia dello spirito partenopeo il cantante ha lasciato letteralmente Flavio Insinna senza fiato per il troppo ridere. Ripreso dalle telecamere quasi a tradimento infatti il presentatore romano è stato beccato a ripetere quell’espressione quasi con le lacrime agli occhi.

Dopo essersi “tolto lo sfizio” di vestire per una volta i panni di presentatore del suo show preferito il cantante ha abbandonato lo studio non prima però di aver fatto un’importante promessa. Stuzzicato da Flavio Insinna sulla sua abilità nell’affrontare “La Ghigliottina” come concorrente Gigi si è proposto di tornare in trasmissione ad una sola condizione. Il cantante infatti si è reso disponibile a partecipare al gioco in una puntata dedicata alla beneficenza in modo da poter contribuire, anche in questo modo, a fare del bene al prossimo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’irruzione di Gigi D’Alessio sembra aver avuto anche la forza di portare fortuna al campione Francesco che, seduto proprio al tavolo del difficilissimo gioco finale, questa volta non ha sbagliato. Grazie al fatto di aver azzeccato il filo rosso che collegava le parole sopravvissute a “La Ghigliottina” ovvero “indipendenza” è infatti riuscito a portarsi a casa circa 52 mila euro. Una vittoria meritata se si pensa che nella puntata precedente avendo scritto sul suo cartoncino “bagagli” al posto di “bagaglio” era rimasto a bocca asciutta.