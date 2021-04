Federica Pellegrini ci regala un altro scatto da sogno. Nell’ultimo post su Instagram sfoggia un look invidiabile, ma a colpire è la simpatica amica che la guarda con dolcezza: di chi si tratta?

Bella, carismatica e sensuale. Federica Pellegrini è una vera forza della natura. Conosciuta ai più come una delle più grandi atlete italiane, la giovane nuotatrice porta in alto il nome del Bel Paese in giro per il mondo.

Conquistando una vittoria dopo l’altra, la Pellegrini non ne sbaglia una: solo in Italia – dov’è campionessa imbattuta – ha conquistato 170 medagli, di cui 123 d’oro.

Non solo. L’azzurra è anche la nuotatrice con più medaglie a livello internazionale: ne ha ottenute 50 tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Niente male per la nostra campionessa. che a 33 anni si è meritata l’appellativo di regina del nuoto.

Come se non bastasse, Federica è dotata di una bellezza senza precedenti. Il suo corpo scultoreo, dalle forme giunoniche, fa impazzire chiunque. E che dire del suo dolce sorriso: nessuno può restare indifferente.

Federica Pellegrini: la sua dolce amica conquista i follower

Così Federica è finita anche nel mondo dello spettacolo, dove se l’è cavate egregiamente. Oltre a sfoggiare tutta la sua bellezza, infatti, la Pellegrini ha dimostrato di essere dotata di una grande capacità comunicativa, conquistando il cuore degli italiani.

Su Instagram, poi, regala scatti incantevoli della sua persona. Nell’ultimo, in particolare, si mostra in tutta la sua bellezza, con un classico selfie davanti allo specchio dove mostra un look davvero chic.

Ma a colpire è la simpatica amica che compare nella foto. Si tratta di Vanessa, la piccola cagnolina che riempie di gioia la nota nuotatrice.

Un dolcissimo bulldog francese, che nella foto guarda con amore Federica.

Il post è accompagnato da un commento “Hiyaaa” con cui Federica Ironicca sul suo look cavallerizzo. La foto ha conquistato il pubblico di Instagram: like e commenti sono arrivati a migliaia in pochissimo tempo.

D’altronde non si può restare indifferenti: Federica è capace di mettere d’accordo proprio tutti!