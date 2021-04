Le pagelle ed il tabellino della trentesima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Atalanta, appena terminata.

Risultato positivo per l’Atalanta nel posticipo della trentesima giornata di Serie A che in trasferta contro la viola, riesce a portare a casa il risultato.

Il vantaggio per i neroazzurri arriva al 12′: è Zapata su calcio d’angolo a sbloccare il risultato con un colpo di testa perfetto.

Il raddoppio per i bergamaschi invece giunge al 39′ con una grande imbucata di Malinovskyi che pesca ancora Zapata, il quale mette a segno il 2-0.

Accorciano le distanze i padroni di casa al 57′ con Vlahovic che calcia al volo da dentro l’area, batte Gollini e riapre il match, nell’ultima mezz’ora al Franchi.

I viola pareggiano al 67′ grazie a una grandissima giocata di Kouamè che serve sempre Vlahovic, il quale freddissimo, a porta aperta, sigla il 2-2.

Neanche un minuto e alla Dea viene concesso un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Quarta: Ilicic dal dischetto non sbaglia e riporta in vantaggio i suoi.

Fiorentina-Atalanta: il tabellino e le pagelle della gara

L’Atalanta con questa vittoria si porta a 61 punti in classifica a -1 dalla Juventus che è terza. Affossa ancora di più invece la Fiorentina, al 15esimo posto con soli 29 punti.

FIORENTINA (5-3-2): Dragowski 6.5; Caceres 6.5, Milenkovic 5.5, Pezzella 5.5, Quarta 4.5 (77′ Venuti sv), Biraghi 5.5; Amrabat 5 (71′ Borja Valero 6), Castrovilli 5.5 (71′ Eysseric 6), Bonaventura 5.5 (77′ Callejon sv); Kouame 6.5, Vlahovic 7.5. A disposizione: Terracciano, Rosati, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Ponsi, Monteanu. Allenatore: Iachini.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 6, Romero 6 (46′ Djimsiti 5), Gosens 5.5; de Roon 6, Freuler 6.5; Malinovskyi 7 (63′ Maehle 6), Pasalic 6, Muriel 6 (63′ Ilicic 7); Zapata 7.5. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Ruggeri, Lammers, Kovalenko, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

MARCATORI: 13′ e 41′ Zapata (A), 57′ e 67′ Vlahovic (F), 70′ Ilicic (A).

AMMONITI: Romero (A), Pezzella (F), Amrabat (F), Milenkovic (F)

ARBITRO: Sacchi di Macerata

Nella prossima gara l’undici di Iachini sarà ospite del Sassuolo nella gara di sabato alle 18:00. L’Atalanta invece attenderà al Gewiss Stadium la Juventus per il big match di domenica alle 15:00.